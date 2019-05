Nach Mueller-Kritik US-Justizminister Barr wehrt sich

In einer emotionalen Anhörung vor dem Senat hat sich US-Justizminister Barr gegen Vorwürfe von Sonderermittler Mueller gewehrt. Einen zweiten Auftritt im Kongress heute sagte Barr ab.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Sie habe Justizminister William Barr verleumdet, wirft Senator Lindsay Graham seiner Kollegin Mazie Hirono von den Demokraten vor. Minister Barr will mittendrin wissen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Spannung entlädt sich im Justizausschuss des US-Senats

Der Justizminister war gekommen, um sich Fragen zu stellen; über den Umgang mit dem Bericht von Sonderermittler Mueller und seine Entscheidung, dass die Beweise nicht ausreichen für ein Verfahren wegen Behinderung der Justiz. Im Ergebnis habe Barr den Präsidenten entlastet, sagt Senator Richard Blumenthal

"Sie haben den Präsidenten entlastet." - "Nein ich habe niemanden entlastet. Wir haben festgestellt, dass nicht genügend Beweise vorliegen für den Vorwurf der Behinderung der Justiz. Unsere Aufgabe ist damit erledigt. Der Bericht ist nun in den Händen des amerikanischen Volkes, und in 18 Monaten wird gewählt, dann kann jeder selbst entscheiden."

Kurz vor der Anhörung war ein Schreiben bekannt geworden. Darin kritisiert Mueller das Justizministerium. Deren erster, zusammenfassender Brief habe Inhalt, Charakter und Umfeld seiner Ermittlungen nicht richtig wieder gegeben. Barr sagt, er habe mit Mueller telefoniert.

"Ich habe ihn gefragt, ob er andeuten will, dass mein Brief nicht korrekt sei. Und er sagte nein, vielmehr sei die Berichterstattung in der Presse ungenau."