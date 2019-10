Im Museum Frieder Burda in Baden-Baden wurde im Februar das geschredderte Banksy Bild "Love is in the Bin" aufgehängt. Ursprünglich hatte es den Titel "Girl with Balloon". Seit es sich während einer Kunstauktion in London selbst zerstörte, wird es "Love is in the Bin" genannt. Banksy hatte die Aktion später als Attacke auf den Kunstmarkt dargestellt.