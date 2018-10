Erneut hat in Indonesien die Erde gebebt - diesmal nahe der Insel Bali. Mindestens drei Menschen starben. Auf der Insel Sulawesi wird nach dem verheerenden Beben vor zwei Wochen die Suche nach Opfern offiziell beendet.

Ein Erdbeben nahe der Ferieninsel Bali hat mindestens drei Menschen das Leben gekostet. Vier weitere seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der indonesischen Katastrophenschutzbehörde per Twitter mit. Etlicher Häuser seien beschädigt worden. Es gab mehrere Verletzte, wie der Nationale Katastrophenschutz mitteilte.

Das Beben riss am frühen Morgen die Menschen aus dem Schlaf. Es hatte eine Stärke von mindestens 6,0 und ereignete sich rund 157 Kilometer nordwestlich von Bali in einer Tiefe von zehn Kilometern. Erschüttert wurde neben der Insel auch die Provinz Ost-Java. Tsunamigefahr bestand nach Auskunft der Behörden nicht. Die Getöteten starben durch herabstürzende Trümmerteile.

Suche nach Vermissten auf Sulawesi endet

In einer anderen Region Indonesiens, auf der Insel Sulawesi, hatte es am 28. September ein verheerendes Erdbeben der Stärke 7,4 und in der Folge einen Tsunami gegeben. Die Küstenstadt Palu und eine Reihe von Dörfern wurden verwüstet. Zuletzt war offiziell von mehr als 2000 Toten die Rede, allerdings wird befürchtet, dass unter Trümmern und Schlamm noch Tausende begraben liegen.

Die Suche nach den Opfern endet auf Sulawesi heute. Manche Gegenden, in denen der Boden sich während des Bebens verflüssigt hatte, wurden mittlerweile als Massengräber deklariert. Die Behörden sagen, sie wollten sich nun auf die 86.000 Obdachlosen konzentrieren sowie auf die fast 200.000 Betroffenen, die Nothilfe bedürfen.

