25 Jahre nach seinem Tod Ayrton Senna bleibt ein Idol

Die Formel 1 war geschockt, Brasilien versank in Trauer: Am 1. Mai 1994 verunglückte der dreimalige Weltmeister Ayrton Senna in Imola. Bis heute ist die Ursache unklar - und Senna in Brasilien populär.

Von Ivo Marusczyk, ARD-Studio Buenos Aires

Dieser Unfall hat sich tief in die Erinnerung der Brasilianer eingegraben. "Senna hatte einen Unfall in der Tamburello-Kurve! Senna hatte einen sehr schweren Unfall!", so der Sportkommentator damals im Fernsehen.

Vor 25 Jahren starb Ayrton Senna auf der Rennstrecke von Imola. Es sind Bilder, die die Brasilianer bis heute nicht vergessen können. "Natürlich erinnere ich mich. Da war eine lange Gerade und am Ende kam diese Kurve. Er hat die Kontrolle verloren und ist die Kurve nicht gefahren. Stattdessen fuhr er geradeaus und knallte gegen die Wand. So war es doch, oder?"

Ayrton Senna verlor die Kontrolle über seinen Wagen und schlug in eine Betonmauer ein.

Ein ganzes Land in Trauer

Senna ist sofort tot. Für den damals 34 Jahre alten Rennfahrer kommt jede Hilfe zu spät. "Obwohl ich noch klein war, weiß ich, dass ganz Brasilien erschüttert war. Er war ein Idol und er hatte Brasiliens Namen in die Welt getragen. Er war ein toller Kerl, deshalb waren alle erschüttert," sagt ein Landsmann Sennas.

Ein anderer Brasilianer erklärt: "Das war ein totaler Schock. Das Land war in Trauer. Das ging weit über die offizielle Staatstrauer hinaus. Er war nicht nur ein toller Fahrer, sondern auch ein großartiger Bürger. Oft sind die Sportstars ja abseits des Spielfelds nicht so toll, aber er war anders. Er war ein guter Mensch und hat stets das Gute gesucht."

Ayrton Senna wurde in seiner Heimat beerdigt. Fans beten an seinem Grab in Sao Paulo (Archivbild vom 01.05.2004).

Tragödie nicht aufgeklärt

Bis heute ist die Ursache des Unfalls in Imola nicht geklärt. Die Lenkstange könnte gebrochen sein oder die Reifen waren nach einer Safety-Car-Phase zu kalt, lauten zwei oft gehörte Theorien. 41 Mal gewann Senna ein Formel-1-Rennen, dreimal wurde er Weltmeister.

"Auch mal auf die Bremse treten"

Der Unfall wirft umso mehr Rätsel auf, als Senna nicht als unnötig waghalsiger Fahrer galt. "Man muss ruhig bleiben, die wichtigste Regel ist, sich im Zaum zu halten. Das ist das Problem der Jugend, alles immer schnell machen zu wollen. Ich bin auch so. Aber ich habe dazu gelernt und weiß, dass man auch mal auf die Bremse treten muss", hatte Senna in einem Interview gesagt.

Nach dem fatalen Unfall wurde das Reglement der Formel 1 geändert, um die Sicherheit für Fahrer und Zuschauer zu verbessern.

Am Ort der Tragödie, in Imola, erinnert ein Denkmal an Ayrton Senna.

Etwas bleibt von Senna

Dass Senna bis heute in Brasilien so populär ist, liegt auch an seinem karitativen Engagement, das seine Familie nach dem Unfall fortsetzte. Das Ayrton-Senna-Institut unterstützt Straßenkinder und Bildungsprojekte. Deswegen sagen die Fans bis heute: "Damals hatten wir auch noch andere Idole, aber das hat sich verändert. Heute ist es schwierig geworden, so ein tolles Vorbild zu finden."