Erneut starke Regenfälle Überschwemmungen im Südosten Australiens Stand: 13.10.2022 13:29 Uhr

Starker Regen hat im Südosten Australiens die Pegel steigen lassen und zu Überschwemmungen geführt. Dutzende Einwohner wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Betroffen sind vor allem, Victoria, Tasmanien und New South Wales.

Erneut haben starke Regenfälle im Südosten Australiens zu Überschwemmungen geführt. Auf der zu Australien gehörenden Insel Tasmanien und im Bundesstaat Victoria seien Dutzende Menschen vor oder sogar aus den Fluten gerettet worden, berichtete die Nachrichtenagentur AAP. Auch New South Wales ist betroffen. In den Flüssen stiege das Wasser. Vereinzelt habe es Erdrutsche gegeben, meldet AAP weiter.

Für Gebiete im Nordwesten Tasmaniens gaben die Behörden angesichts steigender Flusspegel Evakuierungsbefehle für die dortigen Einwohner aus. In der Stadt Railton bedrohten steigende Wassermassen etwa 90 Häuser. Die Behörden dort warnten vor Sturzfluten. Die Situation verändere sich sehr schnell, sagte Rettungsdienstdirektor Leon Smith.

In Victoria riefen die Behörden Menschen in tiefer gelegenen Gebieten auf, sich in höhere Lagen zu begeben. Im Süden Victorias mussten Rettungskräfte mindestens fünf Menschen in Sicherheit bringen.

Stromausfall in Melbourne

In der Metropole Melbourne, der Hauptstadt von Victoria, waren laut AAP in der Nacht fast 10.000 Haushalte ohne Strom. Auf Fotos waren Autos zu sehen, die bis zur Motorhaube im Wasser standen. Der Regierungschef von Victoria, Daniel Andrews, rief dazu auf, kein Auto zu fahren oder durch das Hochwasser zu laufen.

Ein Hochwasserpegel in der Nähe von Strathfieldsaye : Victoria ist in Alarmbereitschaft wegen der starker Regenfälle und Überschwemmungen. Bild: dpa

Menschen in Region um Forbes sollen Häuser verlassen

In Teilen von New South Wales rief der Katastrophenschutz ebenfalls dazu auf, Häuser etwa in der besonders gefährdeten Gegend um Forbes westlich von Sydney zu verlassen. Für Freitag wurde ein Höchststand des Pegels bei 10,60 Meter erwartet.

Kurzfristig ist keine Entwarnung in Sicht. Noch bis mindestens Freitag muss mit teils heftigem Niederschlag gerechnet werden. In den australischen Staaten New South Wales, Victoria und Tasmanien hat es seit Monaten überdurchschnittlich viel geregnet. Der Boden ist vollgesogen.

Überschwemmungen, Brände - Klimawandel

Australiens Ostküste war in diesem Jahr schon öfter von außergewöhnlich starkem Regen und Überschwemmungen betroffen. Anfang Juli wurden Gebiete in der Millionenstadt Sydney im Bundesstaat New South Wales meterhoch überflutet. Auch im März gab es rund um die Metropole und in weiten Teilen von New South Wales und Queensland heftige Überschwemmungen.

Ein Bericht des Weltklimarates (IPCC) vom Februar 2022 geht davon aus, dass Australien in Zukunft noch häufiger von verheerenden Naturereignissen heimgesucht wird. Stärkere Hitze, gefährlichere Feuer, mehr Dürren und Überschwemmungen, ein höherer Meeresspiegel und trockenere Winter sind demnach zu erwarten.