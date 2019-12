Brände in Australien Kaum Luft zum Atmen

Durch die schweren Brände in New South Wales kamen mehrere Menschen ums Leben. Hunderte Häuser brannten nieder. Eine giftige Rauchwolke hängt über Sydney. Die verheerenden Buschfeuer in Bildern.

1/7 Verheerende Buschfeuer in Australien Vollbild So sieht zurzeit die Anfahrt auf die Hafenstadt Sydney übers Meer aus: Die größte Stadt Australiens ist in eine giftige Rauchwolke gehüllt. | Bildquelle: STEVEN SAPHORE/EPA-EFE/REX