Buschbrände in Australien Hilflos im roten Nebel

Mehr als 1000 Häuser wurden in Australien bereits durch die Buschbrände zerstört. Jetzt wird sogar die Marine eingesetzt, um die Menschen an den Stränden mit Kriegsschiffen zu retten.

Von Holger Senzel, ARD-Studio Singapur

Diffus erscheinen die Schlauchboote im roten Nebel. Auch als sie am Pier in Mallacoota anlegen, sind ihre Umrisse kaum zu erkennen. Die Soldaten tragen Atemschutzmasken, sie laden Paletten mit Mineralwasser und Lebensmittel aus - und sie nehmen Menschen mit zu dem Kriegsschiff hinaus, das da irgendwo hinter dem dichten Rauch liegt. Es sind Anwohner und Urlauber aus dem Küstenort in New South Wales, die vor den Flammen geflohen sind und seit Silvester am Strand campierten.

4000 sind es insgesamt - 500 von ihnen konnte die Royal Australien Navy heute retten, informiert Katastrophenschützer Chris Stephenson: "Ich war baff erstaunt, dass einige Menschen nicht aufs Schiff gehen wollten. Sie wollen in ihren Geländewagen und Caravans bleiben, bis die Straßen wieder frei sind. Aber das kann Wochen dauern."

Touristen in Australien müssen Gefahrenzonen verlassen

Viele wollen ihre Häuser nicht verlassen

Die Gouverneurin des Bundesstaates New South Wales, Gladys Berejiklian, hat ab morgen erneut für sieben Tage den Notstand ausgerufen. Das gibt den Feuerwehren mehr Kompetenzen, Evakuierungen durchzusetzen. Tausende Menschen wurden aufgefordert, einen 250 Kilometer langen Abschnitt an der Südküste zu räumen. Viele sträuben sich dagegen, ihr Haus zu verlassen - sie wollen gegen die anrückenden Flammen kämpfen, um ihr Heim zu schützen.

Das ist keine gute Idee, findet Feuerwehrsprecher Marty: "Wir erwarten eine massive Rauchentwicklung. Wir können es gar nicht deutlich genug sagen, dass dies sehr katastrophale Umstände sind. Zu warten und zu hoffen, dass die Feuer vorbeiziehen, ist eine sehr gefährliche Strategie. Ich rate Ihnen dringend, die gefährdeten Gebiete schnellstmöglich zu verlassen. Außerdem werden langsam die Lebensmittel knapp."

Mehr als 200 Brände in zwei Bundesstaaten

Bis zu 40 Meter hohe Flammenwände fressen sich durch das ausgedörrte Land, getrieben von wechselnden Winden in Sturmstärke. Mehr als 200 Brände lodern aktuell in den Bundesstaaten New South Wales und Victoria. Kühleres Wetter brachte den Feuerwehrleuten seit Silvester ein wenig Erleichterung.

Doch zum Wochenende soll es wieder schlimm werden. Sehr schlimm, meint Stephenson: "Allein hier im näheren Umkreis sind gerade 50 Feuer außer Kontrolle - und das sind wirklich mächtige Feuer", sagt der Katastrophenschützer. "Und jetzt erwarten wir wieder sehr signifikantes Brandwetter - das lässt diese Feuer natürlich stark anwachsen."

Feuerwehrleute auf verlorenem Posten

Wie es an der Feuerfront in Australien weitergeht? Das weiß - im Wortsinne - nur der Himmel. Solange es nicht heftig und lange regnet, stehen die Feuerwehrleute vielerorts auf verlorenem Posten. Sie müssen hilflos zusehen, wie die Feuer ganze Ortschaften zerstören - mehr als 1400 Häuser bislang. Ist ein Brand unter Kontrolle, entfachen seine Funken ein Stück weiter schon den nächsten im knochentrockenen Unterholz. Und je länger der Kampf der beinahe 10.000 Feuerwehrleute dauert, desto knapper wird das Wasser.

Wissenschaftler führen die Extremwetterlagen auf den Klimawandel im weltgrößten Kohleexportland zurück. Er nehme das ernst, sagte Premierminister Scott Morrison bei einer Pressekonferenz in Sydney, aber er werde seine Politik nicht auf Kosten der Wirtschaft ändern.

Buschbrände in Australien

Holger Senzel, ARD Singapur

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 02. Januar 2020 um 12:00 Uhr.