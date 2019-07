Die griechische Hauptstadt Athen ist von einem Erdbeben erschüttert worden. Berichte über Verletzte oder schwere Schäden gibt es bislang nicht. Die Menschen brachten sich auf den Straßen in Sicherheit.

In Athen hat die Erde kräftig gebebt. Für nur wenige Sekunden war auf Straßen ein heftiges unterirdische Vibrieren zu spüren. Der Zivilschutz versuche, Informationen über die Lage zu sammeln, berichtete das Staatsradio (ERT). Bislang liegen keine Angaben über Zerstörungen oder Verletzte vor.

Das Institut für Geodynamik in der griechischen Hauptstadt ordnete dem Erdbeben eine vorläufige Stärke von 5,1 zu. Die US-Erdbebenwarte teilte mit, die vorläufige Stärke sei 5,3. Das Zentrum des Bebens lag nach ersten Informationen etwa 25 Kilometer nordwestlich der griechischen Hauptstadt in einer Tiefe von etwa 15 Kilometern. Das ist für ein Erdbeben nicht sehr tief und könnte der Grund gewesen sein, warum das vergleichsweise mäßige Beben relativ stark empfunden wurde. Es gab bereits Nachbeben. Das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam gab die Stärke auf seiner Internetseite mit 4,8 an.

Die Region ist häufiger von Erdbeben betroffen

In der Hauptstadt brachen Telefon- und Handyverbindungen zusammen. Medien berichteten zudem über Stromausfälle. Internetverbindungen funktionierten dagegen. Dem staatlichen Fernsehsender ERT zufolge rettete die Feuerwehr rund ein Dutzend Menschen, die in Aufzügen eingeschlossen waren. Viele Menschen strömten nach dem Erdstoß auf die Straßen.

Wegen der Bewegung tektonischer Platten kommt es in der Mittelmeerregion immer wieder zu Erdbeben. In Griechenland gibt es regelmäßig Beben, sie sorgen aber selten für Opfer. 1999 starben bei einem Beben der Stärke 5,9 in Athen und in der Region nordwestlich der Hauptstadt 143 Menschen.

Mit Informationen von Michael Lehmann, ARD-Studio Athen