Corona-Impfstoff von AstraZeneca Der Druck zeigt offenbar Wirkung

Das Pharmaunternehmen AstraZeneca will seinen Impfstoff nun früher an die EU liefern. In der Debatte um die Wirksamkeit des Vakzins geht das Gesundheitsministerium von einer Verwechslung aus.

Erst hieß es, es wird weniger geliefert, als bestellt wurde - jetzt macht des Pharmaunternehmen AstraZeneca offenbar eine Kehrtwende und kündigt eine schnellere Auslieferung an. Statt am 15. Februar soll der Impfstoff bereits am 7. Februar in der EU eintreffen. Zuvor war noch von Schwierigkeiten bei Rohstoffherstellern die Rede. Das jedenfalls war die Begründung von AstraZeneca dafür, dass weniger als die Hälfte der Bestellung geliefert werden könne.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf EU-Vertreter beruft, ist derzeit noch nicht klar, woher der Impfstoff kommen soll. Die Europäische Union hatte bei Großbritannien nachgefragt, ob das Mittel von dort umgeleitet werden kann, solange der Engpass in der EU besteht. Denn die Verträge mit den Briten sollen offenbar wie vereinbart eingehalten werden.

Zweifel an Begründung für Engpass

Genau das versucht die EU seit Tagen zu klären. Die Gespräche bisher verliefen für die EU-Kommission eher wenig zufriedenstellend, denn AstraZeneca beharrte bis zuletzt noch auf seiner eingeschränkten Lieferfähigkeit. Völlig inakzeptabel, sagte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Deswegen verlangt die EU von AstraZeneca offenzulegen, wie viel Impfstoff wo produziert wurde und an wen geliefert wurde. Diese Fragen habe das Unternehmen bislang nicht zufriedenstellend beantwortet. Es steht der Verdacht im Raum, AstraZeneca könnte das von der EU mitfinanzierte Vakzin an andere Länder geliefert haben.

Spahn fordert Exportbeschränkung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn forderte in diesem Zusammenhang erneut eine Exportbeschränkung für in der EU produzierte Impfstoffe. Er sei dafür, "dass Impfstoffe, die die EU verlassen, eine Genehmigung brauchen, damit wir zumindest mal wissen, was hergestellt wird, was Europa verlässt - und wenn es Europa verlässt, ob es dann eine faire Verteilung gibt", sagte Spahn im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Zur Verzögerung der Auslieferung sagte Spahn, er könne verstehen, dass es bei einem solch "komplexen Prozess wie der Impfstoffproduktion auch mal zu Problemen" kommt. Dies müsse dann aber "alle fair und gleich betreffen". Es gehe nicht um "EU first, sondern um Europe's Share, also den fairen Anteil".

Weiterhin Fragen offen

Für Mittwoch ist ein weiterer Verhandlungstermin der EU mit AstraZeneca vorgesehen. Das Unternehmen solle darlegen, wie die Impfstofflieferungen sichergestellt werden kann. Wenn die Gespräche wie geplant stattfinden, wird es wahrscheinlich auch da weiterhin um die Frage der Vakzin-Lieferungen gehen, wenn auch inzwischen unter anderen Vorzeichen.

Und auch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, die für die Zulassung zuständig ist, wartet auf Antworten, denn bereits für kommenden Freitag ist ihre Stellungnahme der Behörde zum AstraZeneca-Impfstoff vorgesehen. In mehreren Zeitungsberichten wurde die Wirksamkeit des Vakzins bei älteren Menschen angezweifelt. Bei Menschen über 65 Jahren zeigt das Mittel demnach nur eine Wirkung von acht Prozent.

Unternehmen und Bundesgesundheitsministerium widersprechen

Das Unternehmen dementierte und auch das Bundesgesundheitsministerium widersprach. Man könne dies nicht bestätigen, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Auf den ersten Blick scheine es so, dass Dinge verwechselt würden. Rund acht Prozent der Probanden der AstraZeneca-Wirksamkeitsstudie seien zwischen 56 und 69 Jahre alt gewesen, nur 3 bis 4 Prozent über 70 Jahre. "Daraus lässt sich aber nicht eine Wirksamkeit von nur acht Prozent bei Älteren ableiten." AstraZeneca selbst hat nach Informationen des ARD-Studios Brüssel bei der europäischen Arzneimittelbehörde eine neue Studie vorgelegt, die beweisen soll, dass die Wirksamkeit gegeben ist.

Trotz aller Zugeständnisse hält die EU an ihren Forderungen fest und macht weiter Druck - heute noch einmal von ganz oben. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ermahnte die Hersteller, vertragliche Lieferpflichten zu erfüllen. Die EU habe Milliarden in die Entwicklung von Impfstoffen und den Aufbau von Produktionskapazitäten investiert. "Jetzt müssen die Firmen liefern", sagte sie beim Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums.

Mit Informationen von Helga Schmidt und Ralph Sina, ARD-Studio Brüssel