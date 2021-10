Tropen-Zyklon "Shaheen" nähert sich arabischer Halbinsel

Der Tropen-Zyklon "Shaheen" nähert sich mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde der südöstlichen Spitze der arabischen Halbinsel. Im Sultanat Oman gab es bereits mehrere Tote.

Der Oman bereitet sich auf das Eintreffen des Tropen-Zyklons "Shaheen" vor. Ausläufer des Wirbelsturms haben das Sultanat bereits erreicht; das Auge des Sturms ist noch etwa 50 Kilometer von der Hauptstadt Maskat entfernt und wird voraussichtlich am späten Nachmittag (Ortszeit) auf Land treffen. "Shaheen" erreicht in Spitzen Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometern pro Stunde. Meteorologen zufolge wird er sich schnell abschwächen, wenn er über Land zieht.

Mehrere Tote, darunter ein Kind

In Maskat wurde ein Kind vom Sturm ins Wasser gerissen. Nach Angaben der Staatsmedien wurde es später tot aufgefunden. Den Angaben zufolge starben zwei Arbeiter aus Asien, als ein Erdrutsch ihre Unterkunft in einem Industriegebiet erfasste und zerstörte. Die Bevölkerung ist aufgerufen, die Küstengebiete zu verlassen. 2700 Menschen sind bereits in Notunterkünften untergebracht. In Maskat wurden Straßenzüge vom Regen und hochpeitschenden Wellen überschwemmt. Zahlreiche Straßen um die Hauptstadt sind gesperrt; lediglich Notfall- und Krankentransporte dürfen noch passieren.

Bereits die Ausläufer des Zyklons waren so heftig, dass die Wellen meterhoch über die Uferpromenaden in Maskat schlugen. Bild: AFP

Der nationale Krisenstab kündigte an, die Stromversorgung in besonders gefährdeten Gebieten zu kappen, um Unfälle zu verhindern. Der Luftverkehr im Oman kam zum Erliegen, Starts und Landungen in Maskat mussten abgesagt werden. Auch im benachbarten Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden Vorbereitungen zur Absicherung gegen den Zyklon getroffen.