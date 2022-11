Nepalesische Arbeiter in Katar Die Armut treibt sie auf die WM-Baustellen Stand: 10.11.2022 10:22 Uhr

400.000 Nepalesen arbeiten in Katar. Seit Beginn der WM-Bauarbeiten starben nach Zahlen der nepalesischen Regierung etwa 1700. Doch diese Arbeit ist oft der einzige Weg aus der Armut.

Von Peter Hornung, ARD-Studio Neu-Delhi

Viel ist Anil nicht geblieben von seinem Vater Phekan. Nur ein Bild auf dem Smartphone, er trägt darauf ein Fußball-Trikot. Sein Vater habe sich gefreut auf die WM, sagt Anil. Er habe immer wieder gesagt, dass viele große Spieler zu diesem Ereignis kommen würden - und das hat seinen 17-jährigen Sohn stolz gemacht. Doch sein Vater habe auch von den harten Arbeitsbedingungen in Katar gesprochen, und dass er Zweifel habe, ob er das zunächst investierte Geld, etwa 1500 Euro, jemals wieder rauskriegen werde.

Phekan ist tot. Er starb vor gut acht Wochen, am 11. September. Todesursache sei ein Atemstillstand gewesen, heißt es auf der Sterbeurkunde aus Katar. "Seine Kollegen sagten was Anderes. Er sei bei einem Unfall ums Leben gekommen, sagten uns welche. Andere meinten, es sei ein Stromschlag gewesen", so Anil.

Arbeit im Ausland als Weg aus der Armut

Zimmermann Phekan stammte aus einem kleinen Dorf im Terai, wie die Tiefebene an der Grenze zu Indien heißt. Es sei nicht gut gewesen auf den WM-Baustellen, habe er am Telefon immer wieder gesagt. Obwohl es im Vertrag stand, habe er nicht als Zimmermann arbeiten können, musste stattdessen schwere Hilfsarbeiten übernehmen, wie sein Sohn berichtet:

Die Bauunternehmer verhielten sich schlecht gegenüber den Arbeitern. Als er darauf bestand, das zu tun, was ihm versprochen worden war, lachten sie und sagten, du kannst zurück in dein Land gehen. Aber er hatte einen Kredit aufgenommen, um das Visum zu bekommen. Also machte er weiter, was ihm gesagt wurde.

400.000 Nepalesen arbeiten in Katar - und wenn man die offiziellen Zahlen der nepalesischen Regierung zugrundelegt, starb seit Beginn der WM-Bauarbeiten im Jahr 2010 jeden dritten Tag dort ein Nepalese - insgesamt 1700 Menschen. Doch diese Arbeit ist oft der einzige Weg aus der Armut. Das weiß man hier eigentlich. Dennoch ist solche Arbeit im Ausland die einzige Möglichkeit, aus der Armut herauszukommen, seit Jahrzehnten schon.

Ausbleibende Bezahlung

Nachbar Mansukh ist 55, er sei auch weg gewesen, sagt er. "Ich habe zwei Jahre in Katar gearbeitet, bin dann nach Malaysia und Saudi-Arabien gegangen und schließlich habe ich dieses Haus gebaut, nachdem ich Land gekauft hatte." Katar sei damals, vor 15 Jahren, okay gewesen. Einer seiner drei Söhne aber habe jüngst andere Erfahrungen gemacht. "Er ist auch nach Katar gegangen. Aber dort haben sie ihm nicht rechtzeitig Geld gegeben. Ich sagte ihm, er solle weitermachen, auch wenn sie zu spät zahlen, aber er kam nach acht Monaten wieder nach Hause", berichtet Mansukh.

Wenn man genau hinschaut, dann sieht man im Dorf, in welcher Familie jemand Geld im Ausland verdient hat und in welcher nicht. Die einen wohnen noch in ärmlichen Lehmhütten, die anderen in festen Backsteinhäusern.

Verbesserter Lebensstandard für einige Wanderarbeiter

Es sei nicht grundsätzlich schlecht, ins Ausland zu gehen, sagt Bijoy Thakur. Er arbeitet für eine nepalesisch-schweizerische Nichtregierungsorganisation, die die Lage der Arbeitsmigranten verbessern will. "Ich gehe davon aus, dass 80 Prozent der Wanderarbeiter davon profitieren, aber 20 Prozent der Wanderarbeiter mit Problemen und Schwierigkeiten konfrontiert sind. Zu den 80 Prozent zu gehören, das sei das Ziel derer, die in Staaten wie Katar gehen, so Bijoy:

Sie haben ihre Häuser gebaut, sie haben ihr Kind in einer englischsprachigen Schule angemeldet, und viele von ihnen haben ein Stück Land gekauft. Und ihr Lebensstandard hat sich verbessert. Sie essen jetzt energiereiches und gutes Essen. Das sind die wichtigsten Dinge, die die Beschäftigung im Ausland den Wanderarbeitern und ihren Familien gebracht hat.

Falsche Versprechen von Vermittlern

Das Problem eben seien die 20 Prozent, die anderes erlebten. Die zu Opfern würden - eben auch auf den WM-Baustellen Katars. Doch zu Opfern würden sie oft bereits im eigenen Land, sagt Bijoy. "Das Hauptproblem ist, dass sie hohe Gebühren an Vermittler für die Beschäftigung im Ausland zahlen. Sie werden betrogen. Wir haben beobachtet, dass, wenn ein Arbeitsmigrant ins Ausland geht, fünf bis sechs Vermittler versuchen, ihn zu umwerben, da die Migranten Geld an die Vermittler zahlen."

Wenn sie dann am Zielort ankommen, stellten sie fest, dass ihnen falsche Versprechungen gemacht wurden. Sie bekommen weniger Geld, eine andere Arbeit oder ein anderes Unternehmen beschäftigt sie. "Manchmal arbeiten sie in einer unsicheren Umgebung, was zu Unfällen führt. Manchmal bekommen sie Krankheiten wie Corona und sie sind ständig unter Druck", sagt Bijoy

Abhängigkeit Nepals von Katar

Die nepalesische Regierung müsse deshalb dringend mehr tun, um Arbeitsmigranten zu schützen. Doch nepalesische Diplomaten in Katar blieben oft stumm, wenn ihren Landsleuten Unrecht geschehe. Zu sehr sei das arme Nepal vom reichen Katar abhängig.

Für den 17-jährigen Anil und seine Familie geht es jetzt, wo der Vater tot ist, ums Überleben. "Wir brauchen dringend Geld. Wir sind alle emotional angeschlagen, wir brauchen vielleicht eine medizinische Behandlung. Sie sehen doch, wie deprimiert alle sind. Wenn die Regierung keine Entschädigung zahlt, werden wir ins Ausland gehen müssen und dort arbeiten."

Die Fußball-WM, sagt Anil, werde er dennoch im Fernsehen schauen. Aber er wird immer traurig sein - fürchtet er - weil er an seinen toten Vater denken muss.