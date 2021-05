Schwerster Sturm seit Jahrzehnten "Tauktae" erreicht indische Küste

Im Westen Indiens ist der Zyklon "Tauktae" auf Land getroffen. Er gilt als einer der schwersten Stürme seit mehr als 20 Jahren. Mehr als 150.000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, darunter auch Hunderte Corona-Patienten.

Begleitet von starkem Regen und Wind hat der Zyklon "Tauktae" die westindische Küste erreicht. Der Wirbelsturm prallte - vom Arabischen Meer kommend - mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 Stundenkilometer auf Land.

Der indische Wetterdienst warnte vor bis zu vier Meter hohen Sturmfluten in einigen Regionen des Bundesstaats Gujarat. Es soll sich um den schwersten Sturm in West-Indien in den vergangenen 30 Jahren handeln. Seit der Entstehung des Zyklons Ende vergangener Woche sind bereits mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen.

Flughafen in Mumbai geschlossen

"Tauktae" erschwert auch Indiens Kampf gegen das Coronavirus: Am Sonntag und in der Nacht zum Montag wurden mehr als 150.000 Menschen in Gujarat in Sicherheit gebracht, darunter auch die Covid-19-Patienten in Krankenhäusern. Die Corona-Impfungen wurden für zwei Tage ausgesetzt.

In der weiter südlich gelegenen Metropole Mumbai waren bereits am Sonntag 580 Covid-Patienten aus drei Feldlazaretten in Sicherheit gebracht worden. Dort schlossen die Behörden wegen des Unwetters für mehrere Stunden den Flughafen. In Küstenregionen des Bundesstaates Maharashtra, in dem Mumbai liegt, mussten 12.500 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

"Heftiger Doppelschlag"

Die Corona-Lage in Indien ist seit Wochen dramatisch. Viele Krankenhäuser sind angesichts der Situation völlig überlastet. In den voraussichtlich am schwersten vom Zyklon betroffenen Gebieten versuchten die Behörden deshalb alles, um Stromausfälle in Krankenhäusern und in Anlagen zur Sauerstoffproduktion zu verhindern.

Der Zyklon sei für Millionen Menschen in Indien, die bereits unter der Corona-Pandemie litten, nun ein "heftiger Doppelschlag", so Udaya Regmi von der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften.