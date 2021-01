Ursprünge des Coronavirus WHO-Team beginnt Untersuchung in Wuhan

Die WHO-Untersuchung zu den Ursprüngen des Coronavirus in China kann beginnen: Zwei Wochen nach ihrer Ankunft in Wuhan haben die Forscher ihre Quarantäne beendet und das Hotel verlassen.

Das internationale Team von Experten, das im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in China nach dem Ursprung des Coronavirus forschen soll, kann zwei Wochen nach der Ankunft seine konkrete Arbeit aufnehmen. Die Forscher verließen ihr Hotel und bestiegen einen Bus. Zuvor hatten sie eine 14-tägige Quarantäne absolviert. Das Team werde am Freitag seine Ermittlungen aufnehmen, berichtete das chinesische Staatsfernsehen.

Die 13 Experten wollen herausfinden, wo das neue Sars-CoV-2-Virus erstmals aufgetreten ist und wo es herkommt. Früheren Angaben zufolge war zunächst geplant, Menschen aus Forschungsinstituten, Krankenhäusern und von dem Tier- und Fleischmarkt in Wuhan zu befragen, wo der neue Erreger vermutlich erstmals aufgetaucht ist. Wegen genetischer Ähnlichkeiten wird vermutet, dass er ursprünglich von Fledermäusen stammt und möglicherweise über ein anderes Tier als Zwischenwirt auf den Menschen übergesprungen ist.

Geleitet wird die Delegation von Peter Ben Embarek, einem Experten für Tierkrankheiten, die auf andere Spezies übergehen.

Erster Infektionsherd 2019

In Wuhan war Ende 2019 der weltweit erste Infektionsherd des neuartigen Erregers festgestellt worden. Der WHO-Einsatz in der Millionenmetropole ist politisch aufgeladen, weil China fürchtet, als Schuldiger für die Pandemie angeprangert zu werden. Eine offene Frage ist, wohin die Forscher werden gehen dürfen und mit wem sie werden sprechen dürfen.

International wird von der Führung in Peking verlangt, eine transparente Untersuchung zu ermöglichen. Vor allem die USA haben China vorgeworfen, das Ausmaß des ersten Ausbruchs vertuscht und damit zu der weltweiten Verbreitung des Virus beigetragen zu haben. Kritisiert wird auch, dass chinesische Experten die erste Phase der Untersuchung durchgeführt haben. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Gheybreyesus hatte sich zudem "sehr enttäuscht" gezeigt, weil sich die Einreiseerlaubnis für das Teams zu dem lang erwarteten Einsatz verzögert hatte.