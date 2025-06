Krieg in Nahost Trump verkündet Waffenruhe zwischen Israel und Iran Stand: 24.06.2025 05:04 Uhr

US-Präsident Trump hat eine baldige Waffenruhe zwischen Israel und Iran verkündet. Der Iran widersprach der Darstellung Trump - signalisierte aber Bereitschaft zu einer Waffenruhe. Israel äußerte sich nicht.

Zwischen Israel und dem Iran soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe beginnen. Schon 24 Stunden nach Beginn der gestaffelten Waffenruhe soll der Krieg beendet werden, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

Die Waffenruhe solle in etwa sechs Stunden in Kraft treten, sobald beide Seiten andauernde Einsätze beendet hätten, schrieb Trump gegen 18.00 Uhr (Ortszeit Washington; Mitternacht MESZ). Die Waffenruhe sollte demnach ab 6 Uhr morgens (MESZ) gelten.

Der von Trump zunächst beschriebene Ablauf scheint sich nicht auf eine gleichzeitig in Kraft tretende, sondern eine gestaffelte Waffenruhe zu stützen. Zunächst werde der Iran für zwölf Stunden eine Waffenruhe einhalten, dann auch Israel für zwölf Stunden. Nach Ablauf dieser 24 Stunden gelte der Krieg dann als beendet, schrieb Trump weiter. Das wäre demnach Mittwochmorgen (MESZ).

Laut Irans Außenminister keine Abmachung

Die Lage blieb in der Nacht jedoch zunächst unübersichtlich. Der Iran widersprach der Darstellung Trumps. Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi schrieb auf der Plattform X, derzeit gebe es keine Vereinbarung über eine Waffenruhe oder die Einstellung der Militäroperationen.

Sofern jedoch Israel seine "illegale Aggression" gegen das iranische Volk spätestens um 4 Uhr morgens Teheraner Zeit (0230 MESZ) einstellt, "haben wir nicht die Absicht, unsere Reaktion danach fortzusetzen". Eine endgültige Entscheidung über die Einstellung der eigenen Militäroperationen werde zu einem späteren Zeitpunkt getroffen, schrieb Araghtschi.

Iran setzt Angriffe fort

Ob Israel sich an die iranische Forderung hielt war zunächst unklar. Wenige Stunden vor dem von Trump verkündeten Inkrafttreten der Waffenruhe - waren in der iranischen Hauptstadt Teheran mehrere heftige Explosionen zu hören. Das berichteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP in Teheran. Das Land äußerte sich bislang auch nicht zu Trumps Äußerungen.

Der Iran setzt seine Raketenangriffe auf Israel unterdessen nach Angaben des israelischen Militärs fort. Die Luftabwehr sei erneut im Einsatz, um die Bedrohung abzuwehren, teilte das Militär mit. In mehreren Gebieten des Landes heulten erneut die Sirenen. Die Bevölkerung wurde angewiesen, Schutzräume aufzusuchen und dort bis auf Weiteres zu bleiben.