Nächtliche Attacke USA greifen iranische Atomanlagen an Stand: 22.06.2025 03:02 Uhr

Laut Präsident Trump haben die USA Atomanlagen im Iran angegriffen. Dabei sei die unterirdische Uran-Anreicherungsanlage in Fordo zerstört worden, erklärte er weiter und kündigte eine Rede an die Nation an.

Die USA haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Atomanlagen im Iran angegriffen. Man habe einen "sehr erfolgreichen Angriff" auf drei Einrichtungen verübt - einschließlich auf die unterirdische Anlage in Fordo, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit.

Auf die wichtige Urananreicherungsanlage Fordo sei "eine volle Ladung Bomben" abgeworfen worden, Alle beteiligten US-Flugzeuge hätten den iranischen Luftraum sicher verlassen und seien auf dem Weg nach Hause. Fordo sei "weg".

Iran bestätigt Angriffe

Die iranischen Atomanlagen Isfahan, Natans und Fordo sind iranischen Staatsmedien zufolge Ziel "feindlicher Angriffe" geworden. Ein Teil der in einem Berg südlich von Teheran gelegenen Urananreicherungsanlage Fordo sei "vor einigen Stunden durch feindliche Luftangriffe attackiert" worden, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den Sprecher des Krisenmanagements in der Provinz Kom, Mortesa Hejdari. Zuvor waren demnach die Luftabwehr von Kom aktiviert und "feindliche Objekte" festgestellt worden.

Rede an die Nation angekündigt

Der Iran müssen nun zustimmen, den Krieg zu beenden, erklärte Trump weiter. Jetzt sei die Zeit für Frieden. Andernfalls gebe es wieder einen Angrif. Der Präsident kündigte für 22 Uhr Ortszeit (4 Uhr MESZ) eine Rede an die Nation an.

Laut einem Mitarbeiter des US-Präsidialamtes sprachen Trump und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach dem US-Angriff.

Iran bestreitet Pläne zum Bombenbau

Israel und der Iran hatten sich zuvor mehr als eine Woche lang beschossen. Auf beiden Seiten kommt es immer wieder zu Toten und Verletzten. Israel hatte seinen Angriff damit begründet, die iranische Führung an der Entwicklung von Atomwaffen hindern zu wollen.

Nach Darstellung der Regierung in Teheran dient das Atomprogramm friedlichen Zwecken. Bemühungen westlicher Staaten, den Konflikt zu entschärfen, waren bisher erfolglos.

Laut einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hat der Iran seinen Bestand von auf 60 Prozent angereichertem Uran in den vergangenen Monaten stark erhöht. Für den Bau von Atomwaffen wird ein Anreicherungsgrad von etwa 90 Prozent benötigt.

Anders als die Anlagen Natans und Isfahan liegt die südlich von Teheran gelegene Urananreicherungsanlage Fordo rund hundert Meter tief in der Erde und damit außer Reichweite israelischer Bomben. Experten zufolge haben nur die USA "die konventionelle Möglichkeit", eine derartige Anlage mit bunkerbrechenden Bomben vom Typ GBU-57 zu zerstören