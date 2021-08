Afghanistan Explosion nahe Flughafen Kabul

Augenzeugenberichten zufolge hat es in der afghanischen Hauptstadt Kabul eine Explosion gegeben. Möglicherweise sei sie von einer Rakete verursacht worden, hieß es. US-Präsident Biden hatte zuvor vor weiteren Anschlägen gewarnt.

Die afghanische Hauptstadt Kabul ist erneut von einer Explosion erschüttert worden. In Medienberichten ist von einem lauten Explosionsgeräusch in der Stadt die Rede. Ein Beamter der ehemaligen afghanischen Regierung sagte, die Explosion sei von einer Rakete verursacht worden, die nach ersten Informationen "ein Haus getroffen" habe.

Erst am Donnerstag waren bei einem Anschlag der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) am Flughafen Kabul mindestens 13 US-Soldaten - und -soldatinnen sowie zwei Briten ums Leben gekommen. Die Angaben über die afghanischen Todesopfer schwanken, Sender wie CNN sprachen von bis zu 200 Toten.

Biden warnt vor weiteren Anschlägen

US-Präsident Joe Biden warnte am Samstag vor einer anhaltend hohen Anschlagsgefahr. Die US-Armeeführung halte einen Anschlag binnen "24 bis 36 Stunden" für "sehr wahrscheinlich". Als Vergeltung für den Anschlag flog die US-Armee in der Nacht zum Samstag einen Drohnenangriff auf den IS-Ableger IS-K. Dabei wurden nach Angaben des Pentagon zwei ranghohe Mitglieder der islamistischen Splittergruppe getötet. Biden kündigte weitere Vergeltungsangriffe an. Es werde nicht seine "letzte" Reaktion auf den schweren Anschlag am Kabuler Flughafen gewesen sein.

Auch die Taliban warnten vor neuen Anschlägen des IS auf den Flughafen von Kabul. Der arabische Sender Al Dschasira berichtete, die Islamisten schätzten die Gefahr als sehr hoch ein.

USA setzen Evakuierungsflüge fort

Die USA setzten unterdessen ihre Evakuierungsflüge fort: Das US-Militär begann mit dem endgültigen Truppenabzug vom Flughafen in Kabul. Die US-Truppen sollen Afghanistan nach dem Willen Bidens bis Dienstag verlassen. Nach der Machtübernahme der Taliban vor etwa zwei Wochen hatten die USA Tausende zusätzliche Soldaten entsandt, um Evakuierungen von US-Staatsbürgern und Ortskräften abzusichern.

Gestern wurden auch die sterblichen Überreste der 13 US-Soldaten in die Vereinigten Staaten geflogen, die beim Selbstmordanschlag am Kabuler Airport getötet worden waren. Das US-Verteidigungsministerium gab die Identität der 13 toten Soldaten bekannt. Es handelte sich um elf Mitglieder der Marines, einen Matrosen der Navy sowie einen Soldat des US-Heeres.

Macron strebt UN-Sicherheitszone in Kabul an

Biden und andere westliche Staats- und Regierungschefs wollen sich um Absprachen mit den Taliban bemühen, um eine Ausreise von Ortskräften auch nach dem Ende der internationalen Evakuierungen zu ermöglichen. Solche Gespräche liefen bereits zwischen Frankreich und der islamistischen Gruppe, sagte Präsident Emmanuel Macron.

Frankreich und Großbritannien wollen bei einer Dringlichkeitssitzung der Vereinten Nationen zu Afghanistan am Montag eine Resolution einreichen, in der eine Sicherheitszone in Kabul vorgeschlagen wird. "Unser Resolutionsvorschlag zielt darauf ab, eine sichere Zone in Kabul unter der Kontrolle der Vereinten Nationen zu definieren, die die Fortsetzung der humanitären Operationen ermöglichen würde", sagte Macron der Zeitung "Le Journal du Dimanche".