Nach Anschlag in Kabul US-Drohnenangriff gegen den IS

Die Antwort der USA kam schnell: Als Reaktion auf den Anschlag am Flughafen von Kabul hat die US-Armee einen Drohnenangriff auf einen mutmaßlich Beteiligten der Terrormiliz IS geflogen. US-Präsident Biden hatte Vergeltung angekündigt.

Die USA haben als Reaktion auf den Terroranschlag in Kabul bei einem Luftangriff einen örtlichen Ableger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) attackiert. Der unbemannte Luftschlag in der afghanischen Provinz Nangahar habe "einem Planer" von Isis-K gegolten, teilte der Sprecher des US-Zentralkommandos Centcom, Bill Urban mit. "Ersten Anzeichen zufolge haben wir das Ziel getötet. Wir wissen von keinen zivilen Opfern."

Isis-K oder IS-Khorasan ist ein örtlicher Ableger der Terrormiliz. Die Amerikaner sprechen von Isis statt vom IS - daher bezeichnen sie den Zweig als Isis-K.

Die Terrormiliz hatte am Donnerstag bei einem Anschlag am Flughafen Kabul mehr als 180 Menschen getötet - Frauen, Männer und Kinder, die dort nach der Machtübernahme der Taliban vor rund zwei Wochen dicht gedrängt auf Ausreise hofften. Unter den Toten waren auch 13 US-Soldaten, die das Flughafengelände im Rahmen der noch laufenden Evakuierungseinsätze sichern. Den Anschlag hatte IS-Khorasan für sich reklamiert. Er war der verlustreichste Angriff auf die US-Armee am Hindukusch seit zehn Jahren.

Biden hatte Vergeltung angekündigt

US-Präsident Biden hatte in einer ersten Stellungnahme nach dem Anschlag Vergeltung angekündigt. "Wir werden Euch jagen und Euch dafür bezahlen lassen", hatte er am Donnerstag gesagt. Die Erlaubnis an seine Kommandeure zu Angriffen auf Ziele der Islamistengruppe in Afghanistan erteilte er nach Angaben aus US-Sicherheitskreisen kurze Zeit danach.

Erneut Warnung vor Anschlägen

Die USA wollen vor ihrem bevorstehenden Abzug aus Afghanistan am 31. August noch möglichst viele Menschen außer Landes bringen. Am Flughafen von Kabul warten nach Angaben des US-Militärs noch mehr als 5000 Menschen auf eine Evakuierung. Auch heute gab es dort erneut eine Sicherheitswarnung. Die US-Botschaft in Afghanistan rief ihre Landsleute dazu auf, das Gebiet sofort zu verlassen. Das gelte für alle US-Bürger, "die sich am Abbey-Gate, Ost-Gate, Nord-Gate oder am Gate des neuen Innenministeriums aufhalten", hieß es in der Warnung der Botschaft. Alle anderen sollten aufgrund der Gefahrenlage auch weiterhin gar nicht erst zum Flughafen kommen.