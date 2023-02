Hilfe nach dem Beben UN bitten um eine Milliarde Dollar Stand: 16.02.2023 21:18 Uhr

Um Millionen Menschen im Erdbebengebiet zu helfen, brauchen die UN nach eigenen Angaben allein in der Türkei eine Milliarde Dollar. Für das ebenfalls schwer getroffene Syrien kommen noch einmal 400 Millionen dazu.

Die Vereinten Nationen haben ihre Mitgliedsstaaten um eine Milliarde Dollar gebeten, um im türkischen Erdbebengebiet besser helfen zu können. Das Geld solle "5,2 Millionen Menschen helfen und es Hilfsorganisationen ermöglichen, die lebenswichtige Unterstützung für staatlich geführte Hilfsmaßnahmen in einer Reihe von Bereichen, darunter Ernährungssicherheit, Schutz, Bildung, Wasser und Unterkünfte, schnell auszuweiten", sagte UN-Generalsekretär António Guterres. Für das syrische Erdbebengebiet hatten die Vereinten Nationen schon zuvor um 400 Millionen Dollar gebeten.

Der Bedarf sei riesig, die Menschen litten und es sei "keine Zeit zu verlieren", mahnte Guterres. Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, ihr Engagement angesichts "einer der schlimmsten Naturkatastrophen unserer Zeit" zu verstärken.

Die Menschen in der Türkei hätten "unsägliches Leid erfahren", betonte der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths in einer eigenen Erklärung. "Wir müssen ihnen in ihrer dunkelsten Stunde beistehen und sicherstellen, dass sie die Unterstützung erhalten, die sie brauchen", sagte er.

Hunderttausende nicht adäquat versorgt

Hunderttausende Menschen, darunter Kleinkinder und Ältere, sind nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) eisigen Temperaturen ausgesetzt und haben keinen Zugang zu Unterkünften, Lebensmitteln, Wasser, Heizungen und medizinischer Versorgung. Rund 47.000 Häuser seien allein in der Türkei zerstört oder beschädigt worden. Tausende Menschen harrten in Notunterkünften aus.

Im Zusammenhang mit ihrem Hilfsappell betonten die UN auch, dass die Türkei der weltweit größten Zahl von Flüchtlingen Zuflucht biete. Mehr als 1,74 Millionen von ihnen lebten in den elf von den Beben betroffenen Provinzen.

Bislang sind nach dem verheerenden Erdbeben mehr als 42.000 Tote bestätigt worden. Es werden aber noch Tausende Menschen vermisst. Zehntausende wurden verletzt.