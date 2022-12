Nach Arbeitsverbot für Frauen UN wollen in Afghanistan weitermachen Stand: 30.12.2022 06:48 Uhr

Mehrere Hilfsorganisationen hatten ihre Arbeit pausiert, nachdem die Taliban ein Arbeitsverbot auch für Frauen in NGOs verhängt hatten. Die Vereinten Nationen wollen aber weitermachen - und das Gespräch suchen.

Die Vereinten Nationen wollen trotz der von den Taliban verhängten weiteren Einschränkungen von Frauenrechten in Afghanistan ihre humanitären Hilfseinsätze in dem Land fortsetzen. "Es ist wichtig, dass wir bleiben und weiter Hilfe leisten", sagte der für Afghanistan zuständige humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen, Ramiz Alakbarov. Die Bereitstellung von Lebensmitteln oder medizinischer Hilfe für notleidende Menschen dürfe nicht an Bedingungen geknüpft werden.

Arbeitsverbot für Frauen in NGOs

Die radikalislamischen Taliban hatten in der vergangenen Woche ein Beschäftigungsverbot für Frauen in nationalen und internationalen Hilfsorganisationen verhängt. Mehrere NGOs setzten daraufhin ihre Arbeit in Afghanistan aus.

Zuvor hatten die Taliban Frauen den Zugang zu Hochschulen und Mädchen den Besuch von Oberschulen verboten. Die G7-Staaten und die UNO verurteilten die Entscheidungen und forderten die sofortige Rücknahme der Maßnahmen.

Gespräche angekündigt

Alakbarov kündigte an, den Dialog mit den Taliban zu suchen, um zu erreichen, dass "Frauen wieder arbeiten und die Mädchen wieder zur Schule gehen können". In den kommenden Wochen werde außerdem UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths nach Afghanistan reisen.

Gespräche seien der beste Weg, um zu einer Lösung zu gelangen, betonte Alakbarov. Die Islamisten hätten in der Vergangenheit "nicht positiv auf Druck reagiert".