Ukraine und Russland Verhandlungen beendet - neuer Gefangenenaustausch Stand: 02.06.2025 16:24 Uhr

Zum zweiten Mal haben sich Vertreter der Ukraine und Russlands in Istanbul getroffen. Nach dem Ende der Gespräche kündigte die Ukraine einen neuen Austausch von Gefangenen an.

Die zweite Runde der direkten Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland im türkischen Istanbul ist beendet. Es seien Dokumente ausgetauscht worden und vorbereitet werde ein neuer Austausch von Kriegsgefangenen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der litauischen Hauptstadt Vilnius bei einem Besuch.

Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte den ukrainischen Verteidigungsminister und Delegationsleiter Rustem Umjerow, wonach der Fokus des Austausches auf Schwerverletzten und jungen Menschen liege. Eine bedingungslose Waffenruhe, wie sie die Ukraine fordert, lehne Russland weiterhin ab.

Die entscheidenden Fragen könnten aber nur auf Ebene der Staatschefs geklärt werden, führte Umjerow demnach aus. Die Ukraine habe deshalb ein Treffen von Selenskyj mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für Ende Juni vorgeschlagen.

Ukraine fordert Rückgabe von verschleppten Kindern

Außerdem sei dem Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, zufolge eine Liste mit Namen von verschleppten Kindern an Russland übergeben worden, deren Rückgabe Kiew fordert. "Es geht um Hunderte Kinder, die Russland gesetzwidrig deportierte, zwangsweise umsiedelte oder in den temporär besetzten Gebieten festhält", schrieb er bei Telegram.

Die Hoffnungen auf einen Durchbruch waren schon vor dem Start gering - der türkische Außenminister und Gastgeber Hakan Fidan erklärte dennoch, der Dialog könne die Differenzen zwischen den Seiten verringern und sie dem Frieden näherbringen.

Die ukrainische und russische Delegation an getrennten Tischen im Istanbuler Ciragan-Palast.

"Ohne negatives Ergebnis" beendet

Bilder zeigten die ukrainische und russische Delegation an getrennten Tischen im Istanbuler Ciragan-Palast. An der Stirnseite nahmen Fidan und andere türkische Offizielle Platz. Kurz nach Veröffentlichung der Bilder erklärten russische Staatsmedien die Gespräche bereits wieder für beendet.

Das Gespräch in Istanbul habe etwa eine Stunde gedauert, berichteten die staatliche Nachrichtenagentur Tass und die Agentur Interfax unter Berufung auf eigene Quellen. Ein Sprecher des türkischen Außenministeriums gab bekannt, die Verhandlungen seien "ohne negatives Ergebnis" zu Ende gegangen.

Selenskyj schon im Vorfeld ohne große Erwartungen

Bei den Gesprächen sollten Bedingungen für einen Waffenstillstand, Schritte für einen weiteren Gefangenenaustausch und Vorbereitungen für ein Treffen auf höchster Ebene besprochen werden, hatte Fidan im Vorfeld erklärt.

Selenskyj zeigte sich schon im Vorhinein skeptisch: "Ich bin mir nicht sicher, ob die Russen zu einem produktiven Treffen bereit sind", sagte er bei einem Besuch in Litauen. "Ausgangspunkt sollten natürlich ein Waffenstillstand und humanitäre Maßnahmen, die Freilassung von Gefangenen und die Rückgabe entführter Kinder sein", sagte der Präsident. Sollten die Gespräche heute ohne Ergebnisse bleiben, forderte er neue und härtere Sanktionen gegen Russland.

Forderungen gehen auseinander

Beide Seiten hatten ihre Forderungen schon vor der zweiten Runde klargemacht: Die Ukraine will eine bedingungslose, 30-tägige Waffenruhe, die international überwacht wird. Aus ukrainischen Verhandlungskreisen verlautete, man sei bereit, echte Schritte zu einem Frieden zu unternehmen. Russland müsse aber Bereitschaft zu Fortschritten zeigen, "anstatt nur die gleichen früheren Ultimaten zu wiederholen". Die ukrainische Delegation wird wieder von Verteidigungsminister Umjerow geleitet.

Auch die russische Delegation wird wie bei der ersten Runde angeführt von Kreml-Berater Wladimir Medinski. Sie knüpft eine Waffenruhe an Bedingungen: Die Ukraine soll auf Waffenlieferungen des Westens verzichten und die Mobilmachung einstellen. Moskau will so verhindern, dass Kiew eine Feuerpause zum Kräftesammeln nutzt.

Mitte Mai hatten die beiden Delegationen bereits einmal direkt miteinander verhandelt - das erste Mal seit drei Jahren. Als einziges konkretes Ergebnis hatten sie damals den seit Kriegsbeginn größten Gefangenenaustausch von jeweils 1.000 Inhaftierten vereinbart - und inzwischen auch durchgeführt.

EU hält Außen- und Sicherheitspolitiker bereit

Die Verhandlungen ließen nicht nur die Delegationen der Kriegsparteien nach Istanbul reisen. Die europäischen Partner seien auf der Ebene der außen- und sicherheitspolitischen Berater in Istanbul, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin. Diese könnten sich in die Gespräche einbringen, wenn dies gewollt sei. "Und das ist unser Beitrag, auch um zu zeigen, dass es sich hier auch um den festen Willen Europas handelt, einen Waffenstillstand herbeizuführen."