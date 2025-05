eilmeldung Treffen Istanbul Ukraine und Russland beenden Gespräche Stand: 16.05.2025 15:07 Uhr

Erstmals seit drei Jahren haben sich Vertreter der Ukraine und Russlands von Angesicht zu Angesicht getroffen. Die Verhandlungen dauerten anderthalb Stunden - Kiew bezeichnete Russlands Forderungen als unrealistisch.

Die Gespräche zwischen ukrainischen und russischen Vertretern in Istanbul sind beendet. Die unter türkischer Vermittlung geführten Verhandlungen über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs dauerten laut dem türkischen Außenministerium rund anderthalb Stunden.

Über Ergebnisse und konkrete Inhalte ist offiziell noch nichts bekannt. Es waren die ersten direkten Gespräche der Kriegsparteien seit 2022. Aus ukrainischen Verhandlungskreisen hieß es nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, die Forderungen Russlands bei den Gesprächen seien unrealistisch gewesen.

Ähnlich äußerte sich eine ukrainischer Regierungsvertreter gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: Moskau verlange von Kiew die Aufgabe ukrainisch kontrollierter Gebiete als Vorbedingung für eine Waffenruhe. Die Forderungen gingen "über das hinaus, was vor dem Treffen besprochen wurde".

Putin wollte Selenskyj nicht treffen

Die Verhandlungen hatten nach tagelangem Hin und Her am Mittag in der türkischen Metropole begonnen. Das Treffen wurde vom türkischen Außenminister Hakan Fidan eröffnet, der eine rasche Waffenruhe forderte und der nach Angaben aus seinem Ministerium auch während der anschließenden Gespräche dabei war.

Die russische Delegation wurde vom Präsidentenberater Wladimir Medinski angeführt, die ukrainische Delegation von Verteidigungsminister Rustem Umerow. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte am Sonntag als Reaktion auf einen europäischen Vorstoß für eine 30-tägige Feuerpause die direkten Verhandlungen mit der ukrainischen Seite in Istanbul vorgeschlagen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reiste daraufhin in die Türkei, nahm aber nicht selbst an den Gesprächen teil, weil Putin lediglich eine Delegation auf niedrigerer Ebene entsandt hatte.