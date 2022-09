Putin-Rede im Kreml Russland annektiert vier ukrainische Gebiete Stand: 30.09.2022 15:05 Uhr

Nach den Scheinreferenden in der Ukraine hat der russische Präsident Putin die Annexion von vier Regionen angekündigt. Die Verträge wurden im Kreml unterzeichnet. Die internationale Gemeinschaft erkennt die Abstimmungen nicht an.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat vier besetzte ukrainische Gebiete zu russischem Staatsgebiet erklärt. "Die Leute haben ihre Wahl getroffen", sagte Putin mit Bezug auf Scheinreferenden, die die russischen Besatzer in den vier Gebieten abgehalten hatten. Diese Abstimmungen waren nicht geheim und wurden von Soldaten in den "Wahllokalen" begleitet. Beobachter hatten auf zahlreiche Fälle hingewiesen, in denen die ukrainischen Bewohner der besetzten Gebiete zum Urnengang gezwungen wurden.

Die Aufnahme von Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson wurde kurz nach der Rede Putins im Kreml vertraglich besiegelt. Die Zeremonie wurde im Staatsfernsehen übertragen.

Putin bezieht sich auf UN-Charta

Die Scheinreferenden werden weltweit nicht anerkannt, weil sie unter Verletzung ukrainischer und internationaler Gesetze und ohne demokratische Mindeststandards abgehalten werden.

Putin bezog sich in seiner Rede auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker, die in der UN-Charta festgehalten ist. Deshalb seien die Referenden legitim gewesen.

"Für immer unsere Bürger"

Putin bezeichnete die Bewohner der Regionen nun als russische Staatsbürger. "Die Bewohner von Luhansk und Donezk, Cherson und Saporischschja werden für immer unsere Bürger", sagte er vor Abgeordneten und anderen Mitgliedern der politischen Elite im Kreml.

Nun müsse die Ukraine ihre Kampfhandlungen einstellen und mit Russland verhandeln, betonte der russische Präsident. Über die annektierten Gebiete werde aber nicht verhandelt, betonte er. Er erwähnte weder, dass Russland den Nachbarstaat völkerrechtswidrig überfiel, noch die militärische Erfolge der ukrainischen Armee in den vergangenen Wochen.

"Hybrider Krieg" gegen Russland

In seiner Rede grenzte Putin russische und westliche Werte voneinander ab. So missachte der Westen die traditionelle Rolle der Familie und der Religion. Er griff die westlichen Staaten an, die versuchten, Russland zu unterdrücken. Mehrfach bezog er sich auf die Kolonialgeschichte, die von westlichen Staaten bis heute fortgeführt werde. Der Westen führe einen "hybriden Krieg" gegen sein Land, so Putin. Als Belege für einen aggressiven Westen nannte er die Kriege in Vietnam, Korea und die US-Atombombenabwürfe auf japanische Städte am Ende des Zweiten Weltkriegs.