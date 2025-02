Krieg in Nahost Hamas übergibt Leichen israelischer Geiseln Stand: 20.02.2025 09:20 Uhr

Die Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen die sterblichen Überreste von vier Menschen an das Rote Kreuz übergeben. Israels Armee nahm die Särge entgegen. Unter den Toten soll auch eine Deutsch-Israelin mit ihren Kindern sein.

Die militant-islamistische Hamas hat im Gazastreifen die Leichen von vier israelischen Geiseln an das Rote Kreuz übergeben. Im Anschluss nahm das israelische Militär die Särge entgegen. Der Hamas und israelischen Medien zufolge sollen unter den Toten eine Mutter und zwei Kleinkinder sein. Alle drei sollen auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Bei der vierten Geisel-Leiche handelt es sich den Angaben zufolge um die eines älteren Mannes.

Am späten Mittwochabend hatte das Forum der Geisel-Familien mitgeteilt, es habe die "erschütternde Nachricht" erhalten, "dass Shiri Bibas, ihre Kinder Ariel und Kfir sowie Oded Lifshitz nicht mehr unter uns sind".



Kfir und Ariel Bibas waren die letzten Kinder, die noch von der Hamas als Geiseln im Gazastreifen festgehalten wurden. Die Hamas hatte die Kleinkinder sowie deren Eltern vor mehr als 16 Monaten aus dem Kibbuz Nir Oz verschleppt. Kfir war damals gerade einmal neun Monate alt, sein Bruder Ariel vier Jahre.

Als einziges Familienmitglied ließ die Hamas vor zweieinhalb Wochen den Vater Jarden Bibas frei. Seine Frau und seine Kinder waren getrennt von ihm in der Gewalt der Hamas im Gazastreifen. Die Terrororganisation hatte Shiri Bibas und ihre Kinder bereits für tot erklärt. Angeblich wurden sie bei einem israelischen Luftangriff im November 2023 getötet. Israels Behörden hatten dies jedoch nicht bestätigt.

Forensiker sollen Identitäten zweifelsfrei klären

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilte vor der Übergabe mit, die Liste der Toten liege vor und die Familien seien informiert worden. In einem forensischen Institut nahe Tel Aviv sollen die Identitäten festgestellt werden, danach werden die Angehörigen über das Ergebnis informiert.

Für die Übergabe hatte die Hamas eine Bühne errichtet, auf der vier schwarze Särge aufgebahrt wurden. Im Hintergrund war Netanjahu als Vampir abgebildet, mit den Bildern der getöteten Geiseln. Zahlreiche jubelnde Schaulustige versammelten sich neben Dutzenden vermummten und maskierten Islamisten in Uniformen zu lauter Musik.

Im Gegenzug für die vier Leichen wird Israel Berichten zufolge alle Frauen und Minderjährigen freilassen, die seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 festgenommen wurden und nicht am bewaffneten Kampf gegen Israel beteiligt gewesen sein sollen.

Am Samstag sollen sechs weitere Geiseln der Hamas an Israel übergeben werden - sie sind die letzten lebenden Gefangenen, die in der ersten Phase des Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hamas freikommen sollen.