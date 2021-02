Nach Tötung von 13 Türken im Irak Türkei geht gegen mutmaßliche PKK-Aktivisten vor

Nach der Tötung von 13 Türken im Norden Iraks hat die türkische Polizei mehr als 700 mutmaßliche PKK-Aktivisten festgenommen. Durch den Vorfall verschärft sich zudem der Streit zwischen der Türkei und den USA.

Die Polizei in der Türkei mehr als 700 Menschen wegen mutmaßlicher Kontakte zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PKK) festgenommen. Das türkische Innenministerium teilte mit, unter den Festgenommenen seien auch führende Vertreter der pro-kurdischen HDP. Die Partei ist die zweitgrößte türkische Oppositionspartei.

Türkei wirft PKK Tötung von 13 Türken vor

Die Türkei begründet die Verhaftungswelle mit der mutmaßlichen Tötung von 13 Türken im Nordirak. Die Regierung in Ankara wirft der PKK vor, die 13 Gefangenen "exekutiert" zu haben. Die PKK weist dies zurück. Vielmehr seien die 13 bei einem türkischen Bombenangriff im Irak getötet worden. Bei den meisten Getöteten handelte es sich um Soldaten und Polizisten, die 2015 und 2016 von der PKK entführt worden waren.

Nach Angaben der Türkei wurden die Toten vergangene Woche bei einer Militäroperation gefunden, die die Befreiung der 13 Geiseln zum Ziel gehabt hätte. Zwölf Opfern sei in den Kopf geschossen worden, eines sei infolge einer Schussverletzung an der Schulter gestorben, teilte das türkische Verteidigungsministerium mit. Die Opfer sollen in den vergangenen Jahren in der Türkei von kurdischen Aufständischen entführt worden sein.

Streit zwischen Türkei und USA

Die Berichte über die 13 getöteten Geiseln sorgt derweil für Streit zwischen Ankara und der US-Regierung von Präsident Joe Biden. Wie das türkische Außenministerium mitteilte, wurde der US-Botschafter David Satterfield in das Ministerium einbestellt. Dort sei Satterfield "unsere Reaktion auf die amerikanische Stellungnahme in deutlichsten Worten mitgeteilt worden", erklärte das Ministerium.

Grund für die scharfe Reaktion der Türkei: Die USA wollen die Angaben der Türkei zu den Geschehnissen bislang weder bestätigen noch dementieren. Das US-Verteidigungsministerium erklärte, es bedaure "den Tod türkischer Bürger", warte aber auf Bestätigungen zu den jüngsten Vorgängen. Erdogan bezeichnete diese Erklärung als "Farce" und warf den USA vor, "Terroristen" zu unterstützen.

Militäroperation wirft Fragen auf

Die türkische Militäroperation lässt auch beim deutsch-türkischen Juristen und Abgeordneten Mustafa Yeneroğlu der Partei Demokrasi ve Atılım Partisi einige Fragen offen, die er auch dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu zukommen ließ. So habe das türkische Verteidigungsministerium die toten Soldaten zunächst als "zivile Bürger" bezeichnet.

Zudem frage er sich, weshalb bei der angeblichen Befreiungsoperation der Geiseln der Überraschungseffekt durch Luftangriffe verringert worden wäre. Für ihn blieben die politischen und militärischen Ziele der Militäroperation unklar.