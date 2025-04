Stärke 6,2 Erdbeben erschüttert Istanbul Stand: 23.04.2025 12:54 Uhr

Ein Erdbeben der Stärke 6,2 hat die türkische Millionenmetropole Istanbul erschüttert. Über mögliche Opfer und Schäden ist noch nichts bekannt. Erst vor zwei Jahren hatte es ein schweres Beben in der Türkei und in Syrien gegeben.

Ein starkes Erdbeben hat die Türkei erschüttert. Es habe die Stärke 6,2 erreicht, teilten das GFZ, das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung, in Potsdam sowie der Nationalen Katastrophenschutzbehörde Afad mit.

Das Beben habe sich nach Angaben von Afad und des Innenministers Ali Yerlikaya um kurz vor 13.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MESZ) vor dem Küstenort Silivri im Marmarameer ereignet. In der Millionenmetropole Istanbul wurden Gebäude erschüttert. Menschen rannten ins Freie. Das Beben war auch in den umliegenden Provinzen zu spüren, wie der Innenminister im Onlinedienst X erklärte. Nach vorläufigen Angaben der Behörden gab es weder Opfer noch Schäden.

Schweres Beben in Istanbul von Experten erwartet

In der Türkei ist es wiederholt zu schweren Erdbeben gekommen. Im Februar 2023 hatte ein Beben der Stärke 7,8 den Südosten der Türkei und den Norden Syriens erschüttert. Mehr als 53.000 Menschen kamen in der Türkei ums Leben. In elf südlichen und südöstlichen Provinzen wurden Hunderttausende Gebäude zerstört. Weitere 6.000 Menschen kamen in den nördlichen Teilen Syriens zu Tode.

Experten gehen davon aus, dass ein Beben rund um die Stärke 7 in Istanbul überfällig ist. Laut türkischem Städtebauminister Murat Kurum gelten 1,5 Millionen Wohnungen und Gewerbeeinheiten als erdbebengefährdet.