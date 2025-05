Bei Trump-Besuch am Golf Boeing bekommt Großauftrag von Qatar Airways Stand: 15.05.2025 03:57 Uhr

Der krisengeplagte US-Flugzeugbauer Boeing hat beim Besuch von Präsident Trump am Golf einen Großauftrag erhalten: Qatar Airways bestellt Langstreckenflugzeuge für 96 Milliarden Dollar - laut Trump der größte Auftrag der Boeing-Geschichte.

Während des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in Katar hat die US-Regierung einen Großauftrag des Golfemirats für den angeschlagenen Flugzeughersteller Boeing bekannt gegeben. Die Fluggesellschaft Qatar Airways habe mit Boeing die Lieferung von "bis zu 210" Maschinen der Typen 787 Dreamliner und 777X vereinbart, teilte das Weiße Haus in Washington mit.

Das Geschäft habe einen Umfang von 96 Milliarden US-Dollar, also rund 86 Milliarden Euro. Trump sagte unter Berufung auf Boeing-Firmenchef Kelly Ortberg, es sei der größte Auftrag in der Geschichte von Boeing.

Trump unterzeichnete die Verträge an der Seite Ortbergs und des Emirs von Katar, Tamim bin Hamad al-Thani. Trump schien zwischenzeitlich das Volumen auf 200 Milliarden Dollar zu beziffern, bevor das Weiße Haus die Zahl von 96 Milliarden nannte.

Flugzeugbauer Boeing in der Krise

Boeing steckt seit Jahren in einer Krise und blieb zuletzt bei den Aufträgen hinter dem europäischen Rivalen Airbus zurück. Zuletzt verweigerte China im Handelsstreit mit Trump die Annahme neuer Flugzeuge des US-Herstellers.

Die Auslieferung eines ersten Flugzeugs der 777X-Familie, die die heutigen 777-Modelle ersetzen soll, ist für kommendes Jahr geplant - sechs Jahre später als angekündigt. Bei der Entwicklung gab es mehrjährige Verzögerungen und bei Boeing sammelten sich bereits Aufträge für mehrere hundert Maschinen des Typs an.

Trump: Flugzeugdeal sichere 150.000 Jobs

Insgesamt kündigte Trump nach Angaben des Weißen Hauses Wirtschaftsvereinbarungen mit Katar im Umfang von 243,5 Milliarden Dollar an. Alleine der Flugzeugdeal sichere in den USA jährlich mehr als 150.000 Jobs, hieß es.

Trump ist seit Dienstag in der Golfregion unterwegs und hatte bereits auf der ersten Station in Saudi-Arabien viele Wirtschaftsbosse an seiner Seite. Die saudische Führung kündigte Milliarden-Investitionen in den USA an und vereinbarte mit der amerikanischen Seite außerdem Rüstungskäufe im großen Stil.