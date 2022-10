Thailand Mehr als 30 Tote bei Angriff auf Kindergarten Stand: 06.10.2022 11:53 Uhr

Bei einem Angriff auf einen Kindergarten im Norden Thailands sind nach Polizeiangaben mehr als 30 Menschen getötet worden, darunter 24 Kinder. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen früheren Polizisten.

Ein mit einem Messer und Schusswaffen bewaffneter Mann hat laut Polizei eine Kindertagesstätte in Na Klang in der nördlichen thailändischen Provinz Nong Bua Lamphu gestürmt und um sich geschossen. Bei dem Angriff im Norden des Landes seien mindestens 34 Menschen getötet worden, teilte die Polizei mit. Später stieg die Zahl auf 36. Unter den Todesopfern seien mindestens 24 Kinder. Zwölf weitere Menschen wurden verletzt.

"Der Schütze kam um die Mittagszeit herein und erschoss zuerst vier oder fünf Beamte in der Kindertagesstätte", sagte der Bezirksbeamte Jidapa Boonsom gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Unter ihnen sei eine Lehrerin gewesen, die im achten Monat schwanger war. "Zuerst dachten die Leute, es sei ein Feuerwerk", sagte sie. Der Schütze sei dann in einen verschlossenen Raum eingedrungen, in dem Kinder schliefen, sagte Jidapa, um dort Kinder mit einem Messer zu töten.

Nach Polizeiangaben flüchtete der mutmaßliche Täter nach dem Angriff. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll er sich später selbst getötet haben. Zuvor habe er auch seine Frau und sein Kind getötet. Die Hintergründe der Tat sind derweil noch völlig unklar.

Mutmaßlicher Täter war früher Polizist

Der thailändische Premierminister sagte, der Vorfall sei schockierend und drückte den Familien der Opfer sein Beileid aus. Unter den Toten sind Kinder im Alter von zwei Jahren. Auf Videos in den sozialen Netzwerken sind Laken zu sehen, die anscheinend Kinderleichen bedecken. Das örtliche Krankenhaus rief zu Blutspenden auf, wie die Zeitung "Khaosod" berichtete.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen ehemaligen 34-jährigen Polizisten, der im vergangenen Jahr den Dienst wegen Drogendelikten quittieren musste.

Obwohl viele Thailänder Waffen besitzen, kommt es in dem Land eher selten zu folgenschweren Angriffen mit Schusswaffen. 2020 tötete ein Soldat bei einem Amoklauf 29 Menschen und verletzte fast doppelt so viele. Auslöser für die Tat war ein fehlgeschlagenes Immobiliengeschäft.

Mit Informationen von Jennifer Johnston, ARD-Studio Singapur