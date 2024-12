Laut Taliban viele Tote Pakistan bombardiert Ziele in Afghanistan Stand: 25.12.2024 11:36 Uhr

Das pakistanische Militär hat Luftangriffe im benachbarten Afghanistan geflogen. Laut pakistanischen Sicherheitskreisen wurden Stellungen der pakistanischen Taliban angegriffen. Dutzende Menschen sollen getötet worden sein.

Im Osten Afghanistans sind bei pakistanischen Luftangriffen mindestens 46 Menschen getötet worden. Das berichten die radikalislamischen Taliban. Die Angriffe seien in vier Gebieten im Bezirk Barmal in der östlichen Provinz Paktika nahe der Grenze zu Pakistan geflogen worden, sagte der Sprecher der Taliban-Regierung, Sabihullah Mudschahid.

Bei den meisten der 46 Getöteten handele es sich um Frauen und Kinder. Zudem seien sechs weitere Menschen verletzt worden, die meisten davon Kinder. Das Taliban-Verteidigungsministerium verurteilte die Angriffe als "barbarisch" und "eindeutige Aggression" und kündigte Vergeltung an.

Starke Zunahme islamistischer Anschläge in Pakistan

Aus pakistanischen Sicherheitskreisen hieß es, die Angriffe hätten Terroristenverstecken pakistanischer Taliban jenseits der Grenze gegolten. Bei den Angriffen seien Kampfjets und Drohnen eingesetzt worden.

Seit der Machtübernahme der Taliban im benachbarten Afghanistan vor drei Jahren hat in Pakistan die Zahl mutmaßlich islamistisch motivierter Angriffe und Anschläge wieder stark zugenommen. Mehrere hauptsächlich gegen Polizisten und andere Sicherheitskräfte gerichtete Angriffe reklamierte die pakistanische Taliban-Gruppe Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) für sich.

Islamabad erhebt Vorwürfe gegen afghanische Taliban

Die Angriffe in Pakistan belasten die Beziehung zwischen der pakistanischen Regierung und den Taliban-Machthabern in Kabul. Die Regierung in Islamabad wirft den afghanischen Taliban vor, ausländischen Kämpfern Zuflucht zu bieten und diese ungehindert von Afghanistan aus ihre Angriffe in Pakistan vorbereiten zu lassen.

Die Taliban-Regierung bestreitet dies und hat erklärt, sie werde ausländische Kämpfer aus dem Land verbannen. Doch ein Bericht des UN-Sicherheitsrats vom Juli konstatierte, dass sich bis zu 6.500 TTP-Kämpfer in Afghanistan aufhielten. "Die Taliban betrachten die TTP nicht als terroristische Gruppe", hieß es in dem Report.