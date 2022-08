Spannungen um Taiwan "China betreibt aggressiven Expansionskurs" Stand: 02.08.2022 22:43 Uhr

Die Verschärfung des Konflikts um Taiwan sei nicht überraschend, sagt ARD-Korrespondent Ulrich Mendgen. Die Kriegsgefahr sei hoch. In Washington sei man über den Besuch nicht beglückt, erklärt ARD-Korrespondentin Gudrun Engel.

Nancy Pelosi, dritthöchste Politikerin der USA, ist in Taipeh herzlich empfangen worden, berichtet ARD-Korrespondent Ulrich Mendgen. Für Taiwan, eine der wenigen wirklich funktionierenden Demokratien in Asien, sei dies ein bewegender und großer Tag. Pelosi ist die seit 25 Jahren ranghöchste US-Politikerin, die Taiwan besucht.

Ihr Besuch verschärfe die ohnehin existierenden Spannungen zwischen den USA und China. Um die Insel herum, die rund 180 Kilometer vor der chinesischen Festland liegt, prallten die unterschiedlichen Interessen der Großmächte aufeinander.

China erhebt seit Jahrzehnten Anspruch auf Taiwan, obwohl die Insel nie Teil der Volksrepublik China gewesen ist. Die heftige Reaktion auf Pelosis Besuch, der als Provokation bezeichnet werde, sei Teil der Außendarstellung Chinas, das Taiwan als Teil der Volksrepublik betrachte, erklärt Mendgen. Die USA hätten strategische Interessen in dem Gebiet, durch das ein großer Teil des Welthandels abgewickelt wird.

Mendgen: Westen war abgelenkt

Dieser Konflikt ist nicht neu und hat sich bereits zuvor verschärft, sagt Mendgen. Allerdings habe die Aufmerksamkeit des Westens in den letzten Jahren woanders gelegen - er habe nicht genau hingeschaut, weshalb die Heftigkeit, mit der die Interessen Chinas und den USA nun aufeinanderprallen, überraschend wirken möge.

Taiwan ist ein besonderer Fall, aber nicht das einzige Land in der Region, mit dem China Streit über Territorien hat. Die Volksrepublik erhebt Anspruch auf einen großen Teil des Südchinesischen Meeres, das neben seiner Bedeutung für den Seehandel auch über große Rohstoffvorräte verfügt. Der Ständige Schiedsgerichtshof in Den Haag hatte dies 2016 zurückgewiesen - China erkennt das Gericht allerdings nicht an.

China betreibe einen aggressiven Expansionskurs, sagt Mendgen. Das Land baut Inseln und Riffe zu Militärposten aus, was immer wieder Konflikte mit den anderen Anrainerstaaten Vietnam, Malaysia, Philippinen oder Indonesien provoziert, die jedoch einen offenen Konflikt mit dem großen Nachbarn scheuen.

Grundsätzlich müsse davon ausgegangen werden, dass sich der Konflikt in der Region weiter verschärfe - und eine hohe Gefahr für einen Krieg bestehe, sagt Mendgen.

Engel: Washington "nicht besonders beglückt"

In Washington sei man nicht "besonders beglückt" über Pelosis Besuch, berichtet ARD-Korrespondentin Gudrun Engel. Sie könne jedoch nicht davon abgehalten werden.

Pelosi sei bekannt dafür, für Menschenrechte und Demokratie zu streiten. Auch deshalb sei es ihr seit vielen Jahren ein Anliegen, sich China entgegenzustellen. 1989 sei sie bei der Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking selbst vor Ort gewesen.

Taiwan habe sie bereits zuvor, unter dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton besucht. Auch Clinton habe versucht sie von dem Besuch abzuhalten - vergeblich. Unterstützung bekomme die Politikerin aus ungewohnter Ecke: 26 Republikaner haben ihr ihre Unterstützung ausgesprochen.