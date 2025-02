Detonation in Taichung Tote nach Explosion in taiwanischem Kaufhaus Stand: 13.02.2025 09:07 Uhr

Die Fenster im zwölften Stock sind zersprungen, die Straße ist übersät mit Trümmern: In einem Kaufhaus in Taiwan hat es eine Gasexplosion gegeben. Es gab offenbar mehrere Tote.

Bei einer Gasexplosion in der taiwanischen Stadt Taichung sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich im zwölften Stock des Kaufhauses "Shin Kong Mitsukoshi", in dem Gastronomie untergebracht ist.

Nachrichtenagenturen meldeten mindestens vier Tote. AP zitierte Feuerwehrkräfte, wonach es neben den Toten auch acht Verletzte gab.

Unter den Toten seien auch zwei Besucher aus Macau, während ein dritter schwer verletzt wurde, wie das Tourismusbüro von Macau bestätigte. Lokale Medien berichteten, dass es sich um eine siebenköpfige Familie handele, die als Touristen dort waren. Laut Bürgermeisterin Lu Shiow-yen befand sich unter den Opfern mindestens ein Passant.

Die Fenster im zwölften Stock des Kauhauses zersprangen bei der Explosion.

Trümmerteile auf der Straße

Laut Feuerwehr war der Gastronomiebereich wegen Bauarbeiten geschlossen. Die Explosionsursache war zunächst unklar. Dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz. Teile der Außenfassade des Gebäudes waren beschädigt worden, Trümmerteile auf die Straße gefallen.

Trümmerteile des Kaufhauses landeten auf der Straße.

Bürgermeisterin Lu sagte am Ort der Explosion, sie habe die Detonation in ihrem nahegelegenen Büro gespürt. Die Einsatzkräfte würden sich zunächst auf die Rettung konzentrieren. Beamte prüften außerdem, ob es weitere Gefahrenquellen gebe, so Lu. In dem Bereich um das Kaufhaus befänden sich "viele Bürogebäude und Wohnhäuser", sagte sie.

Taiwans Präsident Lai Ching-te erklärte, die Behörden seien aufgefordert worden, die Unglücksursache zu untersuchen.