Prognose Lee liegt bei Präsidentenwahl in Südkorea vorne Stand: 03.06.2025 14:19 Uhr

Nach Monaten politischer Turbulenzen haben die Südkoreaner einen neuen Präsidenten gewählt. Laut einer ersten Prognose liegt der linksliberale Oppositionskandidat Lee Jae Myung vorn. Auf den künftigen Präsidenten warten große Herausforderungen.

Der Oppositionschef Lee Jae Myung liegt bei der Präsidentschaftswahl in Südkorea einer ersten Hochrechnung zufolge in Führung. Der 60-Jährige erreichte laut einer Prognose der drei führenden Fernsehsender KBS, MBC und SBS 51,7 Prozent der Stimmen. Der konservative Gegenkandidat Kim Moon Soo kommt demnach auf 39,3 Prozent. Auch der Sender JTBC prognostizierte einen Wahlsieg Lees.

Die Mehrheitsverhältnisse können sich im Laufe der Auszählung noch verschieben. Ein Wahlergebnis wird etwa um Mitternacht Ortszeit (17 Uhr MESZ) erwartet.

Lee im Vorfeld als Favorit gehandelt

Lee Jae Myung galt bereits im Vorfeld der Wahl als Favorit. Der ehemalige Menschenrechtsanwalt steht für einen Ausbau der erneuerbaren Energien, eine Stärkung der Arbeitnehmerrechte und einen außenpolitischen Annäherungskurs gegenüber China und Nordkorea.

Sein Kontrahent, der 73-jährige Kim Moon Soo, vertritt erzkonservative Positionen. Er fordert einen harten Kurs gegen Nordkorea und hat sich regelmäßig für die Stationierung taktischer US-Nuklearwaffen auf südkoreanischem Boden ausgesprochen. Wirtschaftlich verspricht er eine Deregulierung für Unternehmen, betont jedoch gleichzeitig den Stellenwert von Sozialleistungen für benachteiligte Gruppen.

Ende einer mehrmonatigen Staatskrise

Die vorgezogene Wahl soll die seit rund sechs Monaten andauernde Staatskrise im Land beenden. Ausgelöst wurde sie Anfang Dezember, als der damalige Präsident Yoon Suk Yeol im Streit mit der Opposition das Kriegsrecht ausgerufen hatte, das nach großen Protesten wenige Stunden später wieder aufgehoben wurde. Der konservative Yoon wurde kurze Zeit später seines Amtes enthoben. Seitdem hatten wechselnde Politiker übergangsweise die Staatsführung übernommen.

Die Krise ist aber nicht nur innenpolitischer Natur. Wirtschaftlich geriet Südkorea zuletzt in schwieriges Fahrwasser. Im ersten Quartal schrumpfte das südkoreanische Bruttoinlandsprodukt überraschend um 0,2 Prozent. Zudem trüben die angedrohten Zölle von US-Präsident Donald Trump die ökonomischen Aussichten der Exportnation. Zugleich wächst der Druck durch chinesische Konkurrenz in Schlüsselbranchen wie Halbleiter, Automobil und Schiffbau. Auch sicherheitspolitisch bleibt die Lage angespannt: Nordkorea modernisiert sein Atomprogramm in rasantem Tempo.

Direkte Wahl mit einfacher Mehrheit

In Südkorea wird der Präsident in direkter Wahl mit einer einfachen Mehrheit gewählt. Er verfügt über weitreichende Befugnisse: So leitet er nicht nur die Regierung, sondern ist auch Oberbefehlshaber des Militärs. Zudem kann er Präsidialverordnungen erlassen, etwa um die konkrete Umsetzung einzelner Gesetze zu bestimmen. Anders als in vielen anderen Staaten kann der Präsident in Südkorea sein Amt nur für eine einzige, fünfjährige Legislaturperiode ausüben.