Bericht aus Südkorea Nordkorea feuert offenbar erneut Rakete ab Stand: 18.02.2023 11:41 Uhr

Nordkorea hat offenbar eine Rakete Richtung Japanisches Meer gefeuert. Nach Einschätzung des japanischen Verteidigungsministeriums könnte es eine ballistische Rakete gewesen sein. Tests mit solchen Raketen sind eigentlich verboten.

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine Rakete in Richtung offenes Meer gefeuert. Die Rakete sei am Samstag (Ortszeit) in Richtung Japanisches Meer abgeschossen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Militär.

Nordkorea setzt sich erneut über Verbot hinweg

Der südkoreanische Generalstab teilte zunächst nicht mit, um welche Art von Flugkörper es sich handelte. Nach Einschätzung des japanischen Verteidigungsministeriums könnte es eine ballistische Rakete gewesen sein.

Dem international weitgehend isolierten Nordkorea ist durch Resolutionen der Vereinten Nationen die Erprobung ballistischer Raketen jeglicher Reichweite verboten. Je nach Bauart könnten ballistische Raketen auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden können. Das kommunistisch regierte Nordkorea setzt sich über das Verbot immer wieder hinweg.

Erster Test seit mehr als einem Monat

Der neue Start wäre der erste Test einer solchen Waffe seit mehr als einem Monat, berichteten japanische Medien. Das nordkoreanische Außenministerium hatte gestern nach der Ankündigung gemeinsamer Manöver von Südkorea und den USA eine entschlossene Reaktion angedroht. Man werde beispiellos hart gegen Rivalen vorgehen, teilte das Ministerium in Pjöngjang mit.

Die Manöver im März sollen größer ausfallen als in den vergangenen Jahren. Seoul und Washington betonten, die Übungen seien defensiver Natur. Nordkorea hatte seine Raketentests Anfang Januar gestoppt, nachdem es 2022 mehr als 70 davon erprobt hatte - so viel wie nie zuvor in einem Jahr. Angesichts der Warnung vom Freitag war vermutet worden, dass es die Tests wieder aufnehmen könnte. Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel hat bereits seit vergangenem Jahr wieder an Brisanz gewonnen.