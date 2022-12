Südkorea Nordkoreanische Drohnen verletzen Luftraum Stand: 26.12.2022 10:09 Uhr

Nach mehr als fünf Jahren sollen erstmals wieder nordkoreanische Drohnen in den Luftraum Südkoreas eingedrungen sein. Nordkorea war zuletzt massiv wegen wiederholter Raketentests kritisiert worden.

Drohnen aus Nordkorea sollen in den Luftraum des Nachbarlandes Südkorea eingedrungen sein. Das teilte der südkoreanische Generalstab mit. Es wäre der erste Vorfall dieser Art seit 2017. Damals hatte Südkorea der Führung in Pjöngjang vorgeworfen, Drohnen eingesetzt zu haben, um ein in Südkorea stationiertes US-Raketenabwehrsystem auszuspionieren.

Den Angaben des Generalstabs zufolge soll es sich beim aktuellen Vorfall um den Einsatz unbemannter Drohnen gehandelt haben. Das südkoreanische Militär habe Warnschüsse abgegeben. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, seien auch Hubschrauber und Kampfjets eingesetzt worden. Dafür wurden nach Angaben des Verkehrsministeriums in Südkoreas Hauptstadt Seoul auf den Flughäfen Incheon und Gimpo für etwa eine Stunde die Starts der Flugzeuge ausgesetzt.

Nordkorea provoziert mit Raketentests

Von nordkoreanischer Seite gibt es bisher keine Stellungnahme zu der mutmaßlichen Überschreitung der sogenannten militärischen Demarkationslinie.

Seit Monaten steht Nordkorea international in immer schärferer Kritik. Der Grund sind eine Vielzahl von Raketentests - zuletzt hatte das Land am Freitag zwei ballistische Raketen abgefeuert. UN-Resolutionen untersagen Nordkorea, das schon mehrere Atomtests unternahm, den Test von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite. Trotzdem hatte der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un Ende November abermals bekräftigt, sein Land zur größten Atommacht weltweit machen zu wollen.