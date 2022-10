Massenpanik in Seoul Zahl der Toten steigt auf 151 Stand: 30.10.2022 03:34 Uhr

In Südkorea sind bei Halloween-Feiern in Seoul mindestens 151 Menschen in einem Massengedränge getötet und 82 Feiernde zum Teil schwer verletzt worden. Die genauen Hintergründe sind weiter unklar.

Die Zahl der Todesopfer bei der Halloween-Tragödie in der südkoreanischen Millionenmetropole Seoul hat sich auf mehr als 150 erhöht. Es seien mindestens 151 Menschen für tot erklärt worden, teilte die Feuerwehr mit. Weitere 82 Personen seien zudem bei dem Unglück verletzt worden, einige von ihnen schwer. Zunächst war von 150 Verletzten die Rede gewesen. Unter den Toten seien 19 Ausländer gewesen.

Die Katastrophe ereignete sich Samstagnacht, als es den Berichten südkoreanischer Sender zufolge zu einem dichten Gedränge während Halloween-Feiern in einer engen Gasse in dem vielbesuchten Ausgehviertel Itaewon der Hauptstadt kam. Viele Menschen seien erdrückt worden. Die genauen Umstände der Tragödie sind bisher unklar.

Bild: AFP

Präsident kündigt gründliche Untersuchung an

Der es südkoreanischen Präsident Yoon Suk-yeol sagte in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache an die Nation: "Im Zentrum von Seoul ist eine Tragödie und Katastrophe geschehen, die nicht hätte passieren dürfen." Er versprach, den Vorfall "gründlich zu untersuchen" und sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiere.

Südkoreas Präsident Yoon besuchte am Morgen den Ort der Katastrophe. Bild: REUTERS

Kondolenzbekundungen aus aller Welt

"Die tragischen Ereignisse in Seoul erschüttern uns zutiefst", erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz bei Twitter. "Unsere Gedanken sind bei den vielen Opfern und Angehörigen." Es sei ein trauriger Tag für Südkorea, fügte Scholz hinzu. "Deutschland steht an ihrer Seite." Ähnlich äußerte sich der französische Präsident Emmanuel Macron.

Neben Scholz und Macron kondolierten mehrere Staats- und Regierungschefs den Angehörigen der Opfer und erklärten der Bevölkerung des Landes ihr Mitgefühl. Auch US-Präsident Joe Biden bekundete sein Beileid und erklärte, dass die USA in dieser tragischen Zeit an der Seite von Südkorea stehe: "Die Allianz zwischen unseren beiden Ländern war noch nie so lebendig und vital wie heute und die Verbindungen zwischen unseren Völkern sind stärker denn je."