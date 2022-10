Halloween-Feiern Mindestens 120 Tote nach Gedränge in Seoul Stand: 29.10.2022 20:07 Uhr

Bei Halloween-Feiern in Seoul sind nach Behördenangaben mindestens 120 Menschen im Gedränge in einer engen Straße gestorben. Die Tragödie ereignete sich in einem Ausgehviertel der südkoreanischen Hauptstadt. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar.

Bei einem Gedränge in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind der Feuerwehr zufolge mindestens 120 Menschen ums Leben gekommen. 100 Menschen seien verletzt worden. Der Zustand einiger Verletzter sei ernst. Die Zahl der Toten könne weiter steigen. Choi Cheon Sik von der Feuerbehörde erklärte, dass die Menschen vermutlich zu Tode gedrückt worden seien. Ein weiterer Vertreter der Behörde erklärte, dass die Lage vor Ort noch immer chaotisch sei und die Zahl der Toten und Verletzten noch steigen könne. Per Textnachricht fordert die Stadtregierung von Seoul jene Menschen, die im betroffenen Bezirk unterwegs sind, dazu auf, nach Hause zu gehen.

Als sich das Unglück gegen 22.20 Uhr Ortszeit ereignete, sollen laut Medienberichten etwa 100.000 Menschen in dem beliebten Ausgehviertel Itaewon unterwegs gewesen sein. Sie beteiligten sich an den örtlichen Halloween-Feierlichkeiten - den ersten seit Beginn der Corona-Pandemie.

Wie es zu dem Unglück in der engen Straße kam, ist noch unklar. Lokale Medien berichteten allerdings, dass zahlreiche Menschen gleichzeitig versucht haben sollen, zu einer Bar zu kommen, in der sich angeblich eine prominente Person aufgehalten haben soll. Bestätigt wurde diese Information allerdings bislang nicht.

Hunderte Rettungskräfte im Einsatz

Zahlreiche Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, darunter auch eine Reihe von Menschen aus anderen Staaten. Mehr als 400 Rettungskräfte und etwa 140 Rettungswagen waren vor Ort. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol ordnete an, weiteres Notfallpersonal in die Region zu entsenden und Krankenhausbetten vorzubereiten.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter wurden zahlreiche Fotos und Videos verbreitet, die die Ereignisse im Bezirk Itaewon zeigen. Auf den Aufnahmen ist einerseits das massive Gedränge zu sehen, bei denen Menschen in der Menge erkennbar keine Chance haben, sich aus der bedrohlichen Situation zu befreien. Auf anderen Aufnahmen ist zu sehen, wie zahlreiche Menschen auf der Straße liegen und Rettungskräfte sowie Passanten versuchen, sie wiederzubeleben.

Staatspräsident Yon Suk-yeol berief eine Krisensitzung ein und ordnete an, dass Sicherheitsvorkehrungen für Feierlichkeiten überprüft werden. Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon, der derzeit auf Besuch in Europa ist, soll laut der Nachrichtenagentur Yonhap seine sofortige Rückkehr angekündigt haben.