Proteste in Sri Lanka Das Volk begehrt auf

Was haben sie 74 Jahre lang getan? Klar gab es hier Entwicklung. Aber was hat es uns am Ende gebracht? Die können hier mit Geld einfach nicht umgehen, egal was reinkommt. Wo bleibt denn der Wandel? Wenn sie mit dem Geld, das wir eingenommen haben, hätten umgehen können - dann wären wir ganz vorn.