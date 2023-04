Trauer um japanischen Komponisten Ryuichi Sakamoto gestorben Stand: 02.04.2023 15:57 Uhr

Er zählte zu den einflussreichsten und weltweit bekanntesten japanischen Musikern: Ryuichi Sakamoto. Jetzt ist der Film-, Jazz- und Avantgarde-Pop-Komponist laut japanischen Medienberichten im Alter von 71 Jahren gestorben.

Wie der japanische Sender NHK vermeldet, ist der Musiker und Komponist Ryuichi Sakamoto im Alter von 71 Jahren gestorben. Auf der Website des Musikers wurde bekannt gegeben, er sei bereits am 28. März einem Krebsleiden erlegen.

Sakamoto zählte zu den bekanntesten Musikern Japans. Er arbeitet zunächst als Jazzmusiker, fand aber auch Gefallen an europäischer Klassik sowie an traditionellen Musikformen aus Asien und Afrika. Ende der 70er-Jahre war er Mitgründer des Yellow Magic Orchestra, das sich auf Elektropop spezialisierte und schnell zu einer der populärsten und einflussreichsten Bands Japans aufstieg.

Oscar-prämierter Filmkomponist

International wurde Sakamoto vor allem durch seine Filmkompositionen und Kooperationen mit Künstlern wie Madonna, David Sylvian, Thomas Dolby, Iggy Pop und David Byrne bekannt. Zusammen mit Letzterem gewann er 1988 einen Oscar für die Arbeit am Soundtrack zum Film "Der letzte Kaiser".

Auch komponierte er die Musik zu Filmen wie "Silk" und "Himmel über der Wüste". In dem Film "Furyo - Merry Christmas, Mr. Lawrence" war er an der Seite von David Bowie auch als Schauspieler zu sehen. 2018 agierte er als Jurymitglied bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin.

Sein im Januar dieses Jahres veröffentlichtes letztes Soloalbum "12" hatte den Gesundheitszustand des Komponisten zum Thema. Sakamoto war 2020 an Krebs erkrankt.