Russlands Teilmobilmachung Teilmobilmachung mit Fragezeichen Stand: 22.09.2022 12:09 Uhr

Etwa 300.000 russische Männer sind nach Angaben des Kreml von der Teilmobilisierung betroffen. Viele westliche Experten bezweifeln, dass diese problemlos funktionieren wird. Derweil bilden sich lange Warteschlangen an Grenzen.

Nachdem die russische Regierung die Teilmobilmachung verkündet hat, gibt es immer größere Zweifel daran, dass diese sich umsetzen lässt. Die neuen Einheiten, die aus den ausgehobenen Truppen entstehen könnten, seien wahrscheinlich "monatelang nicht einsetzbar", teilte das britische Verteidigungsministerium mit.

"Russland wird wahrscheinlich mit logistischen und administrativen Herausforderungen zu kämpfen haben, die 300.000 Soldaten auch nur zu mustern", schrieb das Ministerium in seinem täglichen Briefing bei Twitter.

Die Teilmobilisierung sei ein Zeichen russischer Schwäche, so das Ministerium. "Der Schritt ist praktisch ein Eingeständnis, dass Russland seinen Vorrat an willigen Freiwilligen für den Kampf in der Ukraine erschöpft hat."

Vorbereitung für das Ende des Jahres

Ähnlich sieht es die Osteuropa-Expertin Gwendolyn Sasse. Die Teilmobilmachung werde die aktuelle militärische Situation nicht verändern, sagte die Direktorin des Zentrums für Osteuropa- und Internationale Studien im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Die 300.000 Reservisten müssten zunächst ausgebildet und ausgestattet werden, sagte Sasse. Das sehe eher nach einer Vorbereitung für das Ende des Jahres oder das Frühjahr aus. Ob das reiche, um die Kriegsdynamik zu ändern, sei unklar.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht in Putins Ankündigung eine Eskalation des Kriegs. Sie demonstriere, dass der Krieg nicht nach Plan des russischen Präsidenten verlaufe. Eine Teilmobilmachung bedeute mehr Tote, mehr Leid - und zwar auf beiden Seiten, sagte er dem ARD-Studio New York.

Russlands Parlamentschef fordert Abgeordnete auf

Russlands Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin hat indessen die Abgeordneten der Staatsduma dazu aufgerufen, am Krieg teilzunehmen. "Wer den Anforderungen der Teilmobilmachung genügt, sollte mit seiner Teilnahme bei der militärischen Spezialoperation helfen", teilte der Duma-Chef in seinem Nachrichtenkanal bei Telegram mit. "Es gibt keinen Schutz für die Abgeordneten."

Russland bezeichnet den Krieg in der Ukraine nach wie vor als militärische Spezialoperation. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Mittwoch angeordnet, dass 300.000 Reservisten eingezogen werden sollen - die sogenannte Teilmobilmachung.

Nach der Ankündigung gab es Proteste in mehrere russischen Städten. Mehr als 1300 Menschen wurden dem Bürgerrechtsportal OVD-Info zufolge festgenommen. An den Landesgrenzen nach Finnland und in die Mongolei bildeten sich Schlangen, Direktflüge waren ausverkauft.