FAQ Debatte nach Einigung der G7 Der Ölpreisdeckel - mit welchen Konsequenzen? Stand: 03.12.2022 19:03 Uhr

Voraussichtlich ab Montag soll eine Preisobergrenze für russische Ölexporte gelten. Gleichzeitig startet das EU-Ölembargo. Wie wird der Deckel funktionieren? Kann Russland ihn umgehen? Und welche Auswirkungen hat die Maßnahme auf den Ölpreis?

Was ist die Preisobergrenze und wie soll sie funktionieren?

Die Gruppe der sieben führenden Industriestaaten (G7), Australien und die EU haben sich auf eine Preisobergrenze für russische Ölexporte geeinigt. Sie soll für Öl gelten, das über den Seeweg transportiert wird.

Danach dürfen sich Versicherungsunternehmen und andere Firmen, die beim Export von Öl zum Zug kommen, nur um russisches Rohöl kümmern, wenn dieses nicht mehr als die Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel kostet.

Ziel ist es, den russischen Finanzen zu schaden, gleichzeitig einen starken Ölpreisanstieg zu verhindern, der eintreten könnte, wenn russisches Öl plötzlich vom globalen Markt verschwindet: Denn die EU boykottiert ab Montag den Großteil des russischen Öls.



Wie würde Öl weiterhin in die globale Wirtschaft gelangen?

Indem die Vorgabe für die Versicherungsunternehmen durchgesetzt würde, könnte die Menge russischen Rohöls auf dem globalen Markt so stark reduziert werden, dass die Ölpreise ansteigen. Das könnte westlichen Wirtschaften zu schaffen machen. Russland könnte trotz des Embargos höhere Einnahmen mit dem Export von Öl erzielen.

Russland ist der zweitgrößte Ölproduzent der Welt. Es hat bereits einen Großteil seiner Öllieferungen zu einem reduzierten Preis nach Indien, China und andere Länder in Asien umgeleitet, nachdem sich westliche Verbraucher von russischem Öl abwandten.



Welche Auswirkungen würden verschiedene Preisobergrenzen haben?

Die jetzt beschlossene Preisobergrenze von 60 Dollar werde kaum Auswirkungen auf die russischen Finanzen haben, sagte der Energiepolitik-Experte Simone Tagliapietra von der Denkfabrik Bruegel in Brüssel. Sie werde "fast unbemerkt bleiben", weil das annähernd der Wert sei, zu dem russisches Öl bereits verkauft werde. "Die Obergrenze könnte mit der Zeit gesenkt werden, wenn wir den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin erhöhen wollen", sagte Tagliapietra weiter.

"Das Problem ist: Wir haben bereits viele Monate damit verbracht, auf eine Maßnahme zu warten", mit der die Ölprofite Putins eingeschränkt würden. Ein Chefökonom am Institute of International Finance in Washington, Robin Brooks, hatte vergangene Woche bei Twitter argumentiert, eine Preisobergrenze von 30 Dollar würde "Putin die Finanzkrise bescheren, die er verdient".

Das Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj forderte, die Preisobergrenze herabzusetzen. "Es wäre nötig, sie auf 30 Dollar (pro Barrel) zu senken, um die Wirtschaft des Feindes schneller zu zerstören", schrieb Büroleiter Andrij Jermak bei Telegram. Für diese Grenze hatte sich auch Polen eingesetzt.

Eine Expertin für Sanktionen am International Institute for Strategic Studies in Berlin, Maria Shagina, sagte, "60 Dollar sind besser als sich überhaupt nicht einig zu werden". Es sei den Ländern möglich, die Preisobergrenze später zu verschärfen.

Nach Einschätzung der Energie-Ökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) würde der Ölpreisdeckel Russlands Kriegskasse durchaus stark treffen. "Russland wird es empfindlich treffen, die Einnahmen werden nicht mehr so üppig sein", sagte sie im Deutschlandfunk.

Was ist, wenn Russland und andere Länder sich nicht daran halten?

Russland hat angekündigt, sich nicht an eine Preisobergrenze zu halten. Länder, die anhand der Preisobergrenze agierten, bekämen kein Öl mehr geliefert, gab die Regierung an. Käufer von Öl in China und Indien werden die Preisobergrenze womöglich auch nicht einhalten.

China oder Russland könnten zudem eigene Versicherungsanbieter einsetzen, um die Unternehmen zu ersetzen, die vom internationalen Embargo betroffen sind. Russland könnte auch versuchen, Ölverkäufe zu verschleiern, indem es nicht klar zuzuordnende Tankschiffe nutzt oder Öl von einem Schiff auf ein anderes verlegen und mit anderem Öl mischen lässt, um den Ursprung des Öls geheim zu halten.

Shagina sagte, die Preisobergrenze werde es Russland trotzdem erschweren, Öl zu verkaufen. Wegen der größeren Distanzen bei Öllieferungen nach Asien bräuchten Tankschiffe eine größere Kapazität.

Was ist mit dem EU-Embargo?

Russische Produzenten werden wahrscheinlich nicht die Gesamtmenge ihres Öls umleiten können, das normalerweise nach Europa geht. Europa war der größte Kunde für russisches Öl. Es ist wahrscheinlich, dass - zumindest vorläufig - ein Teil des Öls keinen Zugang zum globalen Markt haben wird.

Analysten von der Commerzbank halten es für möglich, dass das EU-Embargo und die Preisobergrenze dazu führen könnten, dass Anfang 2023 "eine erhebliche Verschärfung" des Ölmarkts zu beobachten ist.

Quelle: AP