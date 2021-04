Kreml-Kritiker im Hungerstreik Nawalny wird in ein Krankenhaus verlegt

Wegen seines schlechten Gesundheitszustands soll der inhaftierte Kreml-Kritiker Nawalny in ein Krankenhaus verlegt werden. Die USA und die EU hatten zuletzt von Russland eine medizinische Behandlung gefordert.

Der in Russland inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny soll in ein Krankenhaus für Häftlinge verlegt werden. Die russische Gefängnisbehörde erklärte, der Zustand des Oppositionellen sei "akzeptabel". Die Ärzte des 44-Jährigen, der sich seit rund drei Wochen im Hungerstreik befindet, hatten in den vergangenen Tagen hingegen vor einem Herzstillstand gewarnt.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte Russland zuvor aufgefordert, dem Inhaftierten die nötige medizinische Behandlung zu ermöglichen. "Wir sind sehr besorgt über die Gesundheitssituation von Herrn Nawalny", sagte Borrell vor Beratungen der EU-Außenminister. Die EU mache Russland "für die Gesundheitssituation von Herrn Nawalny verantwortlich".

Zuvor hatte bereits Bundesaußenminister Heiko Maas eine sofortige "adäquate medizinische Behandlung" des Inhaftierten gefordert. Nawalnys Recht auf medizinische Betreuung müsse "unverzüglich gewährt werden". Diese Forderung sei bereits am Freitag dem russischen Botschafter übermittelt worden, berichtete "Bild" unter Berufung auf das Auswärtige Amt.

USA drohen mit Konsequenzen

Die US-Regierung drohte Russland mit Konsequenzen, sollte Nawalny im Gefängnis sterben. "Wir haben der russischen Regierung mitgeteilt, dass das, was mit Herrn Nawalny in ihrem Gewahrsam geschieht, in ihrer Verantwortung liegt", sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, dem Sender CNN. "Es wird Konsequenzen geben, falls Herr Nawalny stirbt." Über mögliche spezifische Maßnahmen gegen Russland in einem solchen Fall wolle er derzeit nicht öffentlich sprechen.

Ärzte: Nawalny könnte jede Minute sterben

Nawalny nahestehende Ärzte hatten zuletzt vor einer drastischen Verschlechterung seines Gesundheitszustands gewarnt.

Der Kreml-Kritiker will mit einem Hungerstreik erreichen, dass ihm eine angemessene medizinische Versorgung gewährt wird. Zuletzt klagte er über heftige Rückenschmerzen und Taubheitsgefühle in Armen und Beinen.

Unterstützer rufen zu neuen Protesten auf

Angesichts der dramatischen Lage haben Unterstützer Nawalnys für Mittwochabend zu neuen Massenprotesten aufgerufen. "Es ist Zeit zu handeln", schrieb der Nawalny-Vertraute Leonid Wolkow auf Facebook. Es gehe nicht mehr nur um die Freiheit des Oppositionellen, sondern "um sein Leben". Die Demonstrationen sollen am Mittwoch um 19.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ) stattfinden. Das ist der Tag, an dem Präsident Wladimir Putin eine Rede zur Lage der Nation halten will.

Nawalny hatte im vergangenen August einen Anschlag mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok überlebt. Nach dem Anschlag, für den er den Kreml verantwortlich macht, wurde er nach Deutschland geflogen und in der Berliner Charité behandelt. Nach seiner Rückkehr nach Russland im Januar wurde er festgenommen und zu mehrjähriger Haft im Straflager verurteilt.