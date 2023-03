Russland US-Journalist wegen Spionage festgenommen Stand: 30.03.2023 10:58 Uhr

Evan Gershkovich, Reporter des "Wall Street Journal", ist in Russland festgenommen worden. Angaben des russischen Inlandsgeheimdienstes zufolge wird ihm Spionage im Auftrag der USA vorgeworfen.

In Russland ist der US-Journalist Evan Gershkovich festgenommen worden. Das teilte der Inlandsgeheimdienst FSB mit. Dem Reporter des "Wall Street Journal" werde Spionage vorgeworfen.

Vom FSB hieß es, Gershkovich sei in Jekaterinburg im Ural in Gewahrsam genommen worden, weil er versucht habe, an geheime Informationen zu gelangen. Der Journalist habe Informationen "über die Aktivitäten eines der Unternehmen des russischen militärisch-industriellen Komplexes" sammeln wollen, zitierte die Nachrichtenagentur AP den Geheimdienst. Solche Informationen fielen unter das russische Staatsgeheimnis.

Russland wirft dem US-Journalisten Evan Gershkovich Spionage vor. Bild: AFP

FSB vermutet US-Regierung hinter mutmaßlicher Spionage

Aus Sicht des FSB soll Gershkovich auf Anweisung aus den USA gehandelt haben. Daher werde ihm "Spionage im Interesse der amerikanischen Regierung" zur Last gelegt. Dem Reporter könnten im Falle einer Anklage nach Angaben der Nachrichtenagentur AP bis zu 20 Jahre Haft drohen. Gershkovich sei der erste Journalist eines amerikanischen Mediums, der seit dem Kalten Krieg wegen Spionagevorwürfen in Russland festgenommen worden sei.

Aus den USA kam bisher keine Bestätigung der Festnahme, auch vonseiten des "Wall Street Journal" gibt es bislang keine Stellungsnahme. Die Zeitung führt Gershkovich als Reporter, der über Russland, die Ukraine und die ehemalige Sowjetunion berichtet. Zuvor sei er unter anderem für die Nachrichtenagentur AFP und die "Moscow Times" tätig gewesen. Auch der FSB bestätigte, dass Gershkovich als Journalist beim russischen Außenministerium akkreditiert war.

Der jüngste veröffentlichte Bericht des Journalisten stammt aus dieser Woche und thematisierte den russischen Wirtschaftsabschwung inmitten der Sanktionen, die der Westen wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine verhängt hatte.