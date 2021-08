Russland Plötzlich "ausländischer Agent"

avatar heribix 28.08.2021 • 12:15 Uhr

Interessanter Artikel vor

Interessanter Artikel vor allem wenn man sich mal die mühe macht die eine oder andere Aussage Artikel zu Googlen. So findet man bei der Finanzierung zu Golos die EU, United States Agency for International Development und National Endowment for Democracy. Klingt für mich nicht wirklich unabhängig. Das Googeln zu Roman Schlejnow ergab sehr wenig, gefunden habe ich 2 kurze Artikel die offenbar ausreichten für den Grimme Preis. Kann aber auch an mir liegen das ich falsch Google. Ich kenne mich mit der Gesetzgebung in Russland nicht so aus, aber ich denke auch in Russland sind Gesetze dazu da um sich dran zu halten. Ich würde mir wünschen das die ARD sich für alle Journalisten die die irgendwo auf der Welt in Gefängnissen sitzen so einsetzen würde.