Unwetter in Pakistan Mehrere Touristen in Autos erfroren Stand: 08.01.2022 12:08 Uhr

Auf dem Weg in ein beliebtes Skigebiet sind in Pakistan mindestens 16 Menschen erfroren. Sie waren wie Tausende andere mit ihren Fahrzeugen auf unpassierbaren Straßen steckengeblieben, als heftiger Schneefall sie überraschte.

Die Region um die pakistanische Kleinstadt Murree liegt nur rund 65 Kilometer nordöstlich von Islamabad auf etwa 2300 Metern Höhe. Es ist ein beliebtes Reiseziel für die Hauptstädter. Schneefälle am Donnerstag veranlassten offenbar Zehntausende Menschen, sich zum Wochenende dorthin, auf den Weg zu machen. Die Hotels waren schnell ausgebucht.

Auf dem Weg dorthin überraschte am Freitag dann heftiger Schneefall die Anreisenden. Die Straßen nach Muree wurden zur Todesfalle für mindestens 16 Menschen, so die Behörden. Laut Zivilschutz seien mindestens 21 Menschen zu Tode gekommen. Mehr als 120 Zentimeter Schnee gingen nieder. Tausende Fahrzeuge blieben stecken, die Temperaturen sanken bis auf minus acht Grad Celsius, Menschen erfroren in ihren Autos.

Soldaten im Einsatz

Inzwischen seien zwar Tausende Fahrzeuge aus dem Schnee befreit worden, sagte Innenminister Sheikh Rashid Ahmed, doch es steckten immer noch viele fest.

Die Behörden erklärten den Notstand für Murree und erlaubten keine weiteren Anreisen. Alle Zufahrtsstraßen wurden gesperrt. Nur noch Rettungskräfte und Fahrzeuge, die Nahrung für die Eingeschlossenen bringen, würden durchgelassen, so Ahmed. Speziell für die Berge ausgebildete Soldaten seien angefordert worden. Die örtlichen Behörden erklärten, in dem Schnee seien selbst die Räumfahrzeuge nicht mehr durchgekommen.

Heftiger Schnee bis Sonntagabend

Bewohner der Region helfen den betroffenen Touristen mit Nahrungsmitteln und Decken. Noch bis Sonntagabend muss nach Angaben der Meteorologen mit heftigem Schneefall gerechnet werden.

Murree lockt jährlich mehr als eine Million Touristen an. Es ist nicht unüblich, dass Zufahrtsstraßen im Winter von Schnee blockiert sind.