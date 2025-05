Nach Militäraktion Indiens Pakistans Premier kündigt Reaktion auf Angriffe an Stand: 08.05.2025 03:12 Uhr

Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan eskaliert weiter: Nach indischen Raketenangriffen mit vielen Toten will Pakistans Premier entschieden reagieren. Fünf indische Kampfjets seien abgeschossen worden.

Nach Angriffen des indischen Militärs auf mehrere pakistanische Ziele spitzt sich die Lage auf dem Subkontinent weiter gefährlich zu. Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif erklärte nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in Islamabad erneut, es werde eine Reaktion auf die indische Militäraktion geben. International wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Konflikts, auch der neue Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) forderte die Konfliktparteien auf, einen "kühlen Kopf" zu bewahren.

Nach Angaben des pakistanischen Militärs starben nach den jüngsten Raketenangriffen 31 Menschen, 57 wurden verletzt. Ursache für die steigende Todeszahl seien "Verstöße gegen den Waffenstillstand" der indischen Armee entlang des Grenzverlaufs, hieß es weiter. Durch Artilleriebeschuss der pakistanischen Armee im indisch kontrollierten Teil der Unruheregion Kaschmir noch in der Nacht kamen auch mehrere Menschen in Indien ums Leben.

Indien spricht von Angriffen auf "Terroristencamps"

Indien hatte nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht mehrere Ziele in Pakistan und im pakistanisch verwalteten Teil Kaschmirs angegriffen. Die Angriffe seien auf "terroristische Infrastruktur" erfolgt, hieß es von indischen Vertretern. Eine Militärsprecherin in Neu-Delhi sagte, neun "Terroristencamps" seien zerstört worden. Das wurde von Pakistan nicht bestätigt.

Indien gibt an, dass die Militäraktionen eine Reaktion auf einen Terroranschlag am 22. April im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs mit 26 Toten seien. Die indische Regierung wirft Pakistan vor, in den Angriff involviert zu sein.

Der Staatssekretär im Außenministerium, Vikram Misri sagte: "Unsere Geheimdienste, die in Pakistan Terroristen-Einheiten beobachten, deuteten darauf hin, dass weitere Attacken gegen Indien drohten." Das haben verhindert werden müssen.

Die pakistanische Regierung streitet jegliche Verantwortung für den Anschlag in Kaschmir ab.

Worum geht es im Kaschmir-Konflikt? Die Kaschmir-Region im Himalaya ist zwischen Pakistan und Indien geteilt - beide beanspruchen aber das ganze Gebiet für sich. Die Ursprünge des Konflikts reichen bis in die Kolonialzeit zurück.



Worum geht es im Kaschmir-Konflikt? Die Kaschmir-Region im Himalaya ist zwischen Pakistan und Indien geteilt - beide beanspruchen aber das ganze Gebiet für sich. Die Ursprünge des Konflikts reichen bis in die Kolonialzeit zurück.

1947 entließen die Briten den indischen Subkontinent in die Unabhängigkeit und teilten diesen auf. Aus der Teilung entstand neben dem überwiegend hinduistischen Indien der neue Staat Pakistan für Muslime. Die gewaltvoll verlaufene Teilung nährt bis heute eine erbitterte Rivalität. Seit ihrer Unabhängigkeit führten beide Länder drei Kriege gegeneinander, zwei davon um Kaschmir.

Premier Sharif meldet Abschuss von fünf indischen Kampfjets

Pakistan behalte sich das Recht vor, in Selbstverteidigung zu einem Zeitpunkt, an einem Ort und auf eine Weise seiner Wahl zu reagieren, sagte Sharif laut einer Mitteilung. "Die pakistanischen Streitkräfte sind ordnungsgemäß ermächtigt worden, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen." Details nannte er nicht.

In der Region wächst die Sorge vor einem neuen Krieg zwischen den beiden Atommächten. Nach den Luftangriffen setzten noch in der Nacht laut indischer Armee Feuergefechte in der Grenzregion ein. Die Zeitung The Indian Express berichtete unter Berufung auf eigene Informationsquellen, mindestens sieben Zivilisten, darunter zwei Kinder, seien im indischen Unionsterritorium Jammu und Kaschmir durch den Beschuss getötet und 38 weitere verletzt worden. Andere Medien sprachen von mindestens zehn Toten. Die Regierung nannte zunächst keine Opferzahlen. Indische Sender zeigten Bilder von zerstörten Gebäuden. Unabhängig bestätigte Angaben liegen bislang nicht vor.

Die Armee sprach von Artilleriefeuer an der militärischen Kontrolllinie. Diese etwa 740 Kilometer lange Linie gilt als De-Facto-Grenze und teilt Kaschmir zwischen den beiden Atommächten auf. Pakistans Premier Sharif meldete außerdem den Abschuss von fünf indischen Kampfjets. Eine Bestätigung durch Indien gibt es dafür bislang nicht.