Golf von Oman Weitere Todesopfer durch Zyklon

Mit bis zu 150 Stundenkilometern traf Zyklon "Shaheen" auf Land: Im Iran und im Oman ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Mehrere Fischer werden noch vermisst. Inzwischen hat sich "Shaheen" leicht abgeschwächt.

Die Zahl der Todesopfer in Folge des Zyklons "Shaheen" ist auf 13 Menschen gestiegen. Das Nationale Komitee für Notfallmanagement von Oman gab an, dass die Leiche eines Mannes gefunden wurde, der von der Flut über Bord gespült wurde. Als der Zyklon am Sonntag das Land erreicht habe, sei ein Kind auf ähnliche Weise ertrunken und zwei Ausländer aus asiatischen Staaten seien durch einen Erdrutsch ums Leben gekommen. Für weitere sieben Opfer wurden keine genaue Todesursache angegeben.

Das iranische Staatsfernsehen meldete, dass Rettungseinheiten die Leichen von zwei Fischern gefunden hätten, die zusammen mit drei noch vermissten Kollegen vor dem Dorf Pasabandar in der Nähe der pakistanischen Grenze unterwegs waren. Am Sonntag hatte der stellvertretende Parlamentspräsident Ali Niksad erklärt, er befürchte, dass sechs Fischer durch den Zyklon getötet worden seien.

Zyklon schwächt sich ab

Nach Angaben des Meteorologischen Instituts von Indien erreichte "Shaheen" Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern, als er auf das Festland traf. Inzwischen hat er sich auf 90 Stundenkilometer abgeschwächt. Ausläufer des Zyklons reichen bis über die Grenze in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Videobilder von omanischen Sendern zeigten, wie Fahrzeuge überflutet wurden und Menschen versuchten, sich einen Weg durch das schlammige braune Hochwasser zu bahnen. Das staatliche Fernsehen zeigte, wie Menschen in überschwemmten Gebieten von Hubschraubern gerettet wurden. Menschen liefen durch überflutete Straßen, während ein Traktor durch den Schlamm pflügte.

Im Vorfeld des Zyklons war die Bevölkerung im Oman dazu aufgerufen worden, die Küstengebiete zu verlassen. Mehrere Tausend Menschen wurden in Notunterkünften untergebracht.