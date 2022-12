Sorge vor Atomtest Nordkorea testet erneut Raketen Stand: 18.12.2022 07:22 Uhr

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut atomwaffenfähige Raketen getestet. Die Geschosse seien in Richtung des Japanischen Meers geflogen. Die Sorge wächst, dass das Land einen Atomtest plant.

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens zwei potenziell atomwaffenfähige Raketen abgefeuert. Die Geschosse seien aus dem Gebiet Tongchang-ri in der Provinz Nord-Pyongan abgeschossen worden und seien in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, teilte der Generalstab in Seoul am Sonntag mit.

"Unser Militär hat die Überwachung verstärkt, während es eng mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeitet und in Bereitschaft bleibt", erklärte der Generalstab.

Abschuss "absolut inakzeptabel"

Wie der japanische Rundfunksender NHK unter Berufung auf nicht namentlich genannte Regierungsbeamte berichtet, ging die Rakete außerhalb der japanischen Wirtschaftszone nieder. Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums flog eine der Raketen rund 500 Kilometer weit und erreichte eine Höhe von etwa 550 Kilometern. Vize-Verteidigungsminister Toshiro Ino nannte den Abschuss "absolut inakzeptabel". Er bedrohe "den Frieden und die Sicherheit unseres Landes, dieser Region und der internationalen Gemeinschaft".

Es soll sich um eine ballistische Rakete gehandelt haben. UN-Resolutionen untersagen Nordkorea die Erprobung ballistischer Raketen. Diese können je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf bestückt werden.

Plant Nordkorea wieder Atomtests?

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben sich seit einigen Monaten wieder deutlich erhöht. Nordkoreas Militär schoss in erhöhter Frequenz ballistische Raketen ab und verschärfte auch seine Rhetorik gegen die Regierung in Seoul.

Erst vor wenigen Tagen hatte Pjöngjang laut nordkoreanischen Staatsmedien einen Feststoffraketenantrieb "mit hoher Schubkraft" getestet. Der Test sei ein wichtiger Schritt bei der "Entwicklung eines weiteren strategischen Waffensystems neuen Typs", hieß es. Das schürt Befürchtungen, dass das international abgeschottete Land erstmals seit 2017 wieder vor einem Atomtest stehen könnte.