Nordkorea Kim will militärische Schlagkraft stärken Stand: 28.12.2022 07:27 Uhr

Nordkorea hat dieses Jahr so viele Raketen getestet wie nie zuvor. In einer Rede vor Parteimitgliedern hat Machthaber Kim jetzt neue Ziele für den Ausbau der militärische Schlagkraft bekanntgegeben. Was bedeutet das für die Frage nach neuen Atomtests?

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat neue Ziele für den Ausbau der militärischen Schlagkraft seines Landes ausgegeben. Es gelte, 2023 die Selbstverteidigungsfähigkeiten zu stärken, sagte Kim auf einer Plenarsitzung der kommunistischen Partei laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Demnach umriss er in seiner Rede vom Dienstag die "neu entstandene herausfordernde Situation auf der koreanischen Halbinsel" und die internationale Sicherheitspolitik. Kim habe zudem Prinzipien und Richtlinien in den auswärtigen Beziehungen und für die Verteidigung der nationalen Interessen und Souveränität Nordkoreas gegen Feinde erläutert, hieß es weiter.

So viele Raketentests wie nie zuvor

Details der neuen militärischen Ziele wurden zunächst nicht bekannt, aber Kims Äußerungen könnten darauf hindeuten, dass das isolierte Land seine militärische Aufrüstung weiter beschleunigen wird.

In diesem Jahr hat Nordkorea so viele Raketen getestet wie noch nie. Zudem wachsen Befürchtungen, dass das international abgeschottete Land erstmals seit 2017 wieder vor einem Atomtest stehen könnte.