Krieg zwischen Israel und dem Iran Luftalarm, Raketenabwehr und Explosionen Stand: 14.06.2025 05:03 Uhr

Luftalarm, Raketenabwehr, Explosionen: Israel und der Iran überziehen sich weiter mit Angriffen. Israels Verteidigungsminister Katz warnte den Iran vor Angriffen auf zivile Ziele. Israel hat in Teheran offenbar einen Flughafen beschossen.

Der Krieg zwischen den Erzfeinden Israel und Iran geht weiter. In der Nacht feuerte der Iran nach Angaben des israelischen Militärs erneut Dutzende Raketen auf den jüdischen Staat ab, von denen einige abgefangen worden seien. In mehreren Gebieten des Landes wurde Luftalarm ausgelöst.

Mehrere Raketen schlugen im Großraum Tel Aviv ein. Im Vorort Ramat Gan wurden laut örtlichen Medien neun Gebäude zerstört. Laut örtlichen Medien wurden mehrere Menschen verletzt. Die Behörden legten den Menschen nahe, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten.

Auch das iranische Staatsfernsehen berichtet über eine "erneute Welle von Raketenangriffen" auf Israel.

Katz: "Sehr hoher Preis"

Der Iran habe mit seinen Angriffen auf zivile Ziele eine rote Linie überschritten und werde einen "sehr hohen Preis" dafür zahlen, drohte Israels Verteidigungsminister Israel Katz. Ein ranghoher israelischer Sicherheitsbeamter wurde in heimischen Medien mit der Aussage zitiert, Israel werde iranische Öl-Anlagen ins Visier nehmen, wenn der Iran Bevölkerungszentren in Israel angreifen sollte. Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden zielten die Angriffe auf Dutzende militärische Ziele und Luftwaffenstützpunkte in Israel.

Es ist bereits die dritte Angriffswelle des Iran auf Israel. Die Islamische Republik antwortet damit auf die Angriffe Israels, die in der Nacht auf Freitag begonnen hatten.

Israel greift erneut Ziele in Teheran an

Israel setzte den Beschuss des Iran auch in der Nacht fort. In der Hauptstadt Teheran war übereinstimmenden Berichten zufolge wieder die Luftabwehr aktiv. Augenzeugen und örtliche Medien berichteten von Explosionen im Zentrum und Nordosten.

Die Nachrichtenagentur Fars berichtet, zwei Geschosse hätten den Flughafen Mehrabad in Teheran getroffen. Andere iranische Medien berichten von Flammen in der Gegend des Flughafens. Der Flughafen liegt in der Nähe wichtiger iranischer Führungszentren und beherbergt einen Luftwaffenstützpunkt mit Kampfflugzeugen und Transportflugzeugen.

"Dann kann es schnell sehr hässlich werden"

Nach Ansicht eines Experten haben die kriegerischen Auseinandersetzungen bereits jetzt historische Ausmaße erreicht. "Noch nie war die Region so nah an einem ausgewachsenen Flächenbrand wie jetzt", sagte Ali Vaez, Leiter der Iran-Abteilung beim Thinktank International Crisis Group, dem arabischen Sender Al-Dschasira.

Zwar sei unklar, wie viele Waffen und Verteidigungssysteme ihres Erzfeindes die Israelis zerstört hätten, sagte Vaez. Der Iran verfüge aber definitiv weiterhin über Angriffspotenzial - und habe aber nicht nur eines der am weitesten entwickelten und umfangreichsten Arsenale von Marschflugkörpern im Nahen Osten, sondern auch starke Verbündete in der Region wie die Huthi-Miliz im Jemen. Auch die palästinensische Terrororganisation Hamas und die Hisbollah-Miliz im Libanon werden maßgeblich von Teheran unterstützt. "Wenn das so weitergeht, kann es also sehr schnell sehr hässlich werden", warnte Vaez.

UN-Generalsekretär António Guterres rief Israel und den Iran eindringlich zur Deeskalation auf. "Israelische Bombardierung iranischer Nuklearanlagen. Iranische Raketenangriffe auf Tel Aviv. Genug der Eskalation", schrieb Guterres auf der Plattform X. Frieden und Diplomatie müssten sich durchsetzen.