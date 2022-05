In Bergregion verschwunden Flugzeug in Nepal vermisst Stand: 29.05.2022 08:36 Uhr

In Nepal wird nach einer kleinen zweimotorigen Passagiermaschine gesucht, zu der kurz nach dem Take-off der Kontakt abgerissen war. Das Flugzeug war in der bei Touristen beliebten Stadt Pokhara gestartet.

In Nepal ist ein Flugzeug mit 22 Menschen an Bord verschwunden. Es befand sich auf dem Weg von der bei Touristen beliebten Stadt Pokhara nach Jomson. Der Flug sollte nur 15 Minuten dauern. Der Kontakt zur zweimotorigen Maschine sei kurz nach dem Start abgerissen, teilte die Polizei mit. Es sei eine Suche gestartet worden.

Nach Angaben der Fluggesellschaft waren auch sechs Menschen aus dem Ausland an Bord. Vier davon aus Indien.

In Nepal ist von den höchsten Bergen der Welt geprägt. In der Vergangenheit gab es immer wieder Flugzeugabstürze - unter anderem durch schnell wechselndes Wetter und Pisten in schwierigem Gelände.