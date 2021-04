Inhaftierter Kreml-Kritiker Nawalny beendet Hungerstreik

Nach rund drei Wochen hat der Kreml-Kritiker Nawalny das Ende seines Hungerstreiks angekündigt. Seine Ärzte hatten darum gebeten. Nawalny dankte allen "guten Menschen" in Russland und der Welt für ihre Unterstützung.

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny will seinen im Gefängnis begonnenen Hungerstreik beenden. Angesichts "aller Umstände" beginne er damit, aus dem Streik auszusteigen, hieß es in einer Instagram-Mitteilung. Es werde 24 Tage dauern, um schrittweise wieder zu einer normalen Nahrungsaufnahme zu kommen. Er danke den "guten Menschen" in Russland und auf der ganzen Welt für ihre Unterstützung.

Er bestehe allerdings weiter darauf, von einem Vertrauensarzt untersucht zu werden. Er verliere das Gefühl in Teilen seiner Arme und Beine. Der Politiker hatte zuletzt über Rückenschmerzen, Lähmungserscheinungen in den Gliedmaßen, Fieber und Husten geklagt.

Ärzte warnten Nawalny

Zuvor hatten Ärzte Nawalny dringend empfohlen, wieder Nahrung zu sich zu nehmen. Nawalnys Ärzte hatten am Donnerstag in einem von Medien veröffentlichten Brief an den 44-Jährigen appelliert, seinen Hungerstreik sofort zu beenden. Sollte er weiter nicht essen, würde das seine Gesundheit weiter schädigen und im schlimmsten Fall zum Tode führen, hieß es. Die Ärzte hatten nach eigenen Angaben die Untersuchungsergebnisse ausgewertet.

Vertreter der russischen Justizbehörden erklärten, Nawalny habe im Straflager jede medizinische Hilfe erhalten, die er benötige. Der Politiker gab an, er habe praktisch keine Behandlung erhalten. Deshalb hatte er am 31. März einen Hungerstreik begonnen.

Der Kremlkritiker war im Februar wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen einer Verurteilung aus dem Jahr 2014 zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden - ein Urteil, das der Europäische Menschenrechtsgerichtshof als willkürlich und offensichtlich unangemessen bewertete.